Carr hatte sich für einen Rücktritt entschieden, anstatt sich einer Operation an seiner rechten Schulter zu unterziehen, die ihn für die gesamte Saison 2025 außer Gefecht gesetzt hätte. Aktuell arbeitet er daran, eine Karriere als Kommentator zu starten.

In der zurückliegenden NFL -Offseason beendete Quarterback Derek Carr seine NFL-Karriere. Eine Rückkehr in die beste Football-Liga der Welt schließt der 34-Jährige aber nicht aus.

Nun war der langjährige Signal Caller in der "Dan Patrick Show" zu Gast und erklärte, er fühle sich großartig, weil er nicht mehr von Gegenspielern getroffen werde. Es sei aber „wirklich seltsam", nicht mehr in der NFL zu spielen – jetzt, wo die neue Saison wieder angefangen hat.

Carr schließt NFL-Comeback nicht aus

Patrick fragte in der Folge, ob Carr versucht sei, in die Liga zurückzukehren. Die Antwort des früheren Raiders-Profis: Vor allem sein Bruder David habe zuletzt immer wieder versucht, ihn von einem Comeback zu überzeugen. Bislang habe sich dies nicht ausgezahlt. Carr räumte aber ein, dass es ein Szenario geben könnte, in dem er sich entscheidet, wieder zu spielen.

"Ich würde niemals nie sagen. Denn ich habe gelernt, dass wenn ich sage, dass etwas niemals passiert, genau das meistens doch passiert", so der Sportler.

"Ich glaube, das haben wir alle gelernt. Für mich gilt im Moment, dass ich trainiere, weil ich es liebe zu trainieren. Das wird für den Rest meines Lebens so bleiben. Ich liebe es zu trainieren."

Und weiter: "Ich werfe ab und zu mit meinen Kindern und meinem Kumpel vor dem Haus zum Spaß einen Football, weil das immer noch Teil meiner Reha für meine Schulter ist."

Demnach ist Carr nach wie vor damit beschäftigt, wieder "fit zu werden. Deshalb mache ich immer noch diese Dinge." So will der Sportler "bereit sein, wenn Gott will, dass ich es tue. Ich möchte nicht rausgehen und dann nicht bereit sein. Also werde ich bereit sein, aber ich komme nicht zurück. Stand heute komme ich nicht zurück."