- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: New England Patriots holen deutschen Spieler - Einsatz in den Playoffs möglich

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 12:30 Uhr
  • Christian Stüwe

Große Chance für Lorenz Metz: Die New England Patriots verpflichten den Offensive Tackle für ihr Practice Squad. Sogar ein Einsatz in den Playoffs wäre möglich.

Die Franchise teilte in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit mit, dass sie den 28-Jährigen aus dem Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers geholt hat.

Die Maßnahme ist wohl eine Reaktion auf die Probleme der Offensive Line der Patriots im Wildcard-Spiel gegen die Chargers (16:3).

Metz könnte bereits in der Divisional Round gegen die Houston Texans am Sonntag (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) aktiviert werden.

Der Tackle aus Neuötting in Bayern fand über das International Players Pathway Program (IPPP) in die NFL. Die Chicago Bears nahmen ihn 2023 als Undraftet Free Agent unter Vertrag.

- Anzeige -
- Anzeige -

Wird Lorenz Metz der nächste Deutsche bei den Patriots?

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Metz im Practice Squad der Buccaneers, in seiner College-Zeit absolvierte er 43 Spiele für die Cincinnati Bearcats. In Deutschland spielte er zuvor für die Kirchdorf Wildcats.

Auf seinen ersten NFL-Einsatz wartet Metz allerdings noch. Klappt es nun in New England?

Bei den Patriots würde er auf jeden Fall eine deutsche Tradition weiterführen. Sebastian Vollmer gewann als Offensive Tackle zwei Super Bowls mit der Franchise, Fullback Jakob Johnson war von 2019 bis 2021 für die Patriots aktiv.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Mike Tomlin
News

Trainerposten im Ranking: Sind die Steelers unattraktiv?

  • 14.01.2026
  • 12:40 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 14.01.2026
  • 12:11 Uhr
Jordan Addison (vorne) spielt bei den Minnesota Vikings
News

Vikings: Wide Receiver Addison erneut festgenommen

  • 14.01.2026
  • 10:46 Uhr
FOXBOROUGH, MA - JANUARY 11: Carlton Davis III 7 of the New England Patriots tackles Justin Herbert 10 of the Los Angeles Chargers during an AFC Wildcard game between the New England Patriots and t...
News

Gewinner und Verlierer: Herberts Albtraum geht weiter

  • 14.01.2026
  • 10:11 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers head coach Mike Tomlin and quarterback Aaron Rodgers (8) ...
News

Knall bei den Steelers! Head Coach Tomlin hört auf

  • 14.01.2026
  • 10:08 Uhr
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 14.01.2026
  • 10:07 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 14.01.2026
  • 10:06 Uhr
Vince Lombardy Trophy
News

Wer gewinnt den Super Bowl? KIs sind sich einig!

  • 14.01.2026
  • 09:48 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 14.01.2026
  • 08:30 Uhr
imago images 1070392037
News

Steelers: Wie geht es mit Mike Tomlin weiter?

  • 14.01.2026
  • 08:29 Uhr