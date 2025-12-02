NFL: New England Patriots setzen sich mühelos gegen New York Giants durch

Die New England Patriots haben zum Abschluss des 12. Spieltags der NFL ihre Pflichtaufgabe erledigt. Die Patriots schlugen die Giants deutlich mit 33:15.

Von Kai Esser

Mit einem überzeugenden Sieg haben die New England Patriots ihre Siegesserie in der NFL auf nunmehr zehn Spiele ausgebaut. Gegen die New York Giants gewannen die Patriots mit 33:15.

Drake Maye zeigte eine hervorragende Leistung mit 77 Prozent Passgenauigkeit, 282 Passing Yards und zwei Touchdowns, dazu ein Passer Rating von 126. Im vierten Quarter wurde er von "MVP"-Rufen aus dem Gillette Stadium verabschiedet.

Bester Läufer war TreVeyon Henderson mit 67 Yards, dazu kommen 19 Receiving Yards. Während Tight End Hunter Henry bester Receiver war (73 Yards), sorgten Kyle Williams und Kayshon Boutte für die Touchdowns.

Herausragender Mann war zudem Cornerback Marcus Jones, der nicht nur als Cornerback im Slot seinen Job erledigte, sondern auch einen Punt Return von der 6-Yard-Linie zu einem Touchdown zurücktrug.