Zehnter Sieg in Serie
NFL: New England Patriots setzen sich mühelos gegen New York Giants durch
- Aktualisiert: 02.12.2025
- 09:32 Uhr
- Kai Esser
Die New England Patriots haben zum Abschluss des 12. Spieltags der NFL ihre Pflichtaufgabe erledigt. Die Patriots schlugen die Giants deutlich mit 33:15.
Von Kai Esser
Mit einem überzeugenden Sieg haben die New England Patriots ihre Siegesserie in der NFL auf nunmehr zehn Spiele ausgebaut. Gegen die New York Giants gewannen die Patriots mit 33:15.
Drake Maye zeigte eine hervorragende Leistung mit 77 Prozent Passgenauigkeit, 282 Passing Yards und zwei Touchdowns, dazu ein Passer Rating von 126. Im vierten Quarter wurde er von "MVP"-Rufen aus dem Gillette Stadium verabschiedet.
Bester Läufer war TreVeyon Henderson mit 67 Yards, dazu kommen 19 Receiving Yards. Während Tight End Hunter Henry bester Receiver war (73 Yards), sorgten Kyle Williams und Kayshon Boutte für die Touchdowns.
Herausragender Mann war zudem Cornerback Marcus Jones, der nicht nur als Cornerback im Slot seinen Job erledigte, sondern auch einen Punt Return von der 6-Yard-Linie zu einem Touchdown zurücktrug.
New York Giants schießen sich selbst in den Fuß
Die Giants haben sich mit eigenen Fehlern selbst geschadet, zur Halbzeit stand es bereits 7:30 aus Sicht der Gäste. Kicker Younghoe Koo sorgte für das negative Highlight, als er bei einem Field-Goal-Versuch in den Boden trat und die Giants den Ball bei 4th Down verloren.
Jaxson Dart brachte 17 seiner 24 Pässe für 139 Yards an den Mann, dazu kamen 20 Rushing Yards. Der gerade erst von einer Gehirnerschütterung zurückgekehrte Dart nahm bei einem Lauf einen harten, aber legalen Hit von Linebacker Christian Elliss, der für eine Rudelbildung sorgte.
Bester Receiver war Darius Slayton, der zwei Bälle für 41 Yards, einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion fing. Bester Läufer war Devin Singletary mit 68 Yards und einem Touchdown. Insgesamt kann sich Singletary über 102 Scrimmage Yards freuen.
Die Patriots, die weiterhin auf Platz eins der AFC stehen, gehen mit einer Bilanz von 11-2 in die Bye Week. Gleiches gilt für die mit 2-11 bereits seit letzter Woche von den Playoffs eliminierten Giants.