NFL - New Orleans Saints: Kampflustiger Derek Carr kann Wiedersehen mit Raiders kaum erwarten

Carr ist mit 25.222 Passing Yards und 217 Touchdowns rein statistisch immer noch der beste Spielmacher in der Geschichte der Franchise.

Trotz dieser Aussage empfindet Carr beim Gedanken an seinen alten Arbeitgeber keine Rachegelüste. Der ehemalige General Manager Dave Ziegler sowie Ex-Head Coach Josh McDaniels, die Anfang 2023 für seine Entlassung verantwortlich waren, sind längst nicht mehr im Amt.

Das verriet Carr in einem launigen Q & A mit seinen Fans auf Social Media. "Ich freue mich darauf. Ich kann es kaum erwarten", verriet der 32-Jährige und fügte augenzwinkernd hinzu: "Ich werde versuchen, einen Kampf mit ihm (Crosby) zu beginnen und ihn zu schlagen. Der Ref sieht aber hoffentlich nur, wie er zurückschlägt. Das ist mein Ziel."

Während sich Derek Carr auf seine zweite Saison bei den New Orleans Saints vorbereitet, freut sich der langjährige Quarterback der Las Vegas Raiders schon jetzt auf ein Wiedersehen mit seinem alten Team - insbesondere auf einen Showdown mit Defensive End Maxx Crosby.

Der langjährige Raiders-Quarterback Derek Carr, mittlerweile bei den New Orleans Saints, sendet vor dem Wiedersehen mit den alten Teamkollegen eine Kampfansage an Maxx Crosby.

Das Wichtigste in Kürze

Carr steigert sich bei den Saints

In seiner ersten Saison bei den Saints konnte er zeitweilig an seine alte Stärke anknüpfen. So gelangen ihm mit 25 Passing Touchdowns die zweitmeisten seit 2017, während er seine Interceptions im Vergleich zu den zwei Saisons zuvor halbieren konnte.

Wann Carr mit den Saints auf die Raiders trifft, steht noch nicht fest.