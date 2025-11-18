NFL - New York Giants benchen Rookie Abdul Carter gegen New England Patriots erneut

Giants-Rookie Abdul Carter saß zu Beginn der Partie gegen die Patriots wie bereits gegen die Packers auf der Bank. Das hat nichts mit einer Verletzung zu tun.

Abdul Carter hat bereits zum zweiten Mal im dritten Spiel unter Head Coach Mike Kafka das erste Viertel in einem Spiel wegen einer Trainerentscheidung verpasst. Beim 15:33 gegen die New England Patriots saß Carter erneut zu Beginn draußen. Das hat eine Vorgeschichte.

Angeblich soll der Defensive End ein Team-Meeting verschlafen haben. Das bestreitet der Erstrundenpick der New York Giants jedoch vehement. Stattdessen bestand der Pass Rusher darauf, sich in der Zeit des Trainings einer Behandlung unterzogen zu haben.

In Woche elf der NFL-Saison setzte es für die Giants eine 22:27-Niederlage gegen die Green Bay Packers. Eigentlich hätte Carter in der Partie für den verletzten Kayvon Thibodeaux starten sollen, fand sich zu Beginn der Partie aber auf der Bank wieder. Auch gegen die Patriots schmorte er zunächst draußen, holte sich später jedoch seinen ersten Karriere-Sack.