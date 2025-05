Jaxson Dart ist die Zukunft der New York Giants . So zumindest der Plan.

New York Giants: Dart wirkt selbstsicher

In den weiteren Tagen trainierte er mit vielen No-Names, bei denen unklar ist, ob sie überhaupt jemals ein Spiel in der Regular Season absolvieren werden. Doch er ging mit ihnen das offensive Skript durch, führte und ging voraus, als wäre es eine echte Spielsituation. Auch hier wird klar: Er will anführen. Er will Verantwortung.

Rookie-Running Back Cam Skattebo bestätigte den Eindruck gegenüber der örtlichen Presse, dass Dart versucht, "mit allen Spielern auf eine Ebene zu kommen" und "Vertrauen zu gewinnen".

Dart musste erst etwas Hohn auf Social Media über sich ergehen lassen, als der ehemalige NFL-Coach Jon Gruden ihn in einem Meeting vor dem Draft fragte, wie sein Snap Count klingt. Daraufhin klatschte Dart lediglich. Er hatte keinen eigenen Ruf.

Darauf im Giants-Camp angesprochen, wirkte Dart vorbereitet und grinste leicht arrogant, aber auch sarkastisch: "Habt ihr mich da draußen gehört? Ich war laut!"

"Er hat in sämtlichen Bereichen einen guten Job gemacht und stets eine gute Reaktion gezeigt. Auf Tape sah es auch gut aus," bestätigte Head Coach Brian Daboll.

Die Giants begleiten aktuell mit einem eigenen Kamerateam viele Abläufe hinter den Kulissen, sodass die Fans einen Eindruck gewinnen können, wie die ersten Anpassungen funktionieren.