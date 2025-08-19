Im Trainingslager der Tennessee Titans kam es zwischen Erstrundenpick Cam Ward und Defense-Star Jeffery Simmons zu einer Auseinandersetzung. von Mike Stiefelhagen Der Saisonstart naht. Der Stress steigt. Die Emotionen kochen hoch. Die Tennessee Titans befinden sich wie die restlichen NFL-Teams in den finalen Vorbereitungen zur anstehenden Regular Season. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Das Training Camp ist zudem anstrengend. An einem Tag mit über 36 Grad Celsius fand die hitzige Stimmung ihr Finale, als First Overall Pick Cam Ward und Jeffery Simmons so heftig aneinander gerieten, dass die Trainingseinheit abgebrochen wurde. Der Quarterback-Rookie erntete dabei Respekt bei seinen Mitspielern.

Tennessee Titans: Streit im Training - Ward vs. Simmons Nach einem Touchdown-Pass von Ward auf dessen Wide Receiver Calvin Ridley, soll er Simmons einen leichten Schubser verpasst haben. Danach seinen bekannten Jubel "Zombieland" ausgepackt haben, um den Defensive Tackle weiter zu provozieren. Der routinierte und angesehene Kopf der Titans-Defense ließ sich das nicht gefallen und schubste seinen QB mit beiden Händen weg, stieß beidhändig gegen Wards Gesichtsmaske. Daraufhin schaltete sich die Offensive Line sofort ein. Es kam zum Gerangel. Simmons verlor dabei seinen Helm und wurde des Feldes verwiesen. Ward durfte weiter spielen. Doch die Stimmung blieb offenkundig angespannt. Head Coach Brian Callahan entschied sich zwei Spielzüge später dazu, dass Training komplett abzubrechen. Er schickte das Team zur Abkühlung einfach laufen. Left Tackle Dan Moore Jr. wurde nach dem Training gegenüber den Medien deutlich. Auf die Frage klar, ob niemand seinen QB anfassen darf - nicht mal ein verdienter Mitspieler wie Simmons, antwortete er: "Auf keinen Fall. Das versteht sich von selbst".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen