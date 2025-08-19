American Football
NFL - Tennessee Titans: Beef im Training! Quarterback-Rookie Cam Ward und Defensive Tackle Jeffery Simmons lösen Rangelei aus
- Veröffentlicht: 19.08.2025
- 07:47 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Im Trainingslager der Tennessee Titans kam es zwischen Erstrundenpick Cam Ward und Defense-Star Jeffery Simmons zu einer Auseinandersetzung.
Der Saisonstart naht. Der Stress steigt. Die Emotionen kochen hoch.
Die Tennessee Titans befinden sich wie die restlichen NFL-Teams in den finalen Vorbereitungen zur anstehenden Regular Season.
Das Training Camp ist zudem anstrengend. An einem Tag mit über 36 Grad Celsius fand die hitzige Stimmung ihr Finale, als First Overall Pick Cam Ward und Jeffery Simmons so heftig aneinander gerieten, dass die Trainingseinheit abgebrochen wurde.
Der Quarterback-Rookie erntete dabei Respekt bei seinen Mitspielern.
Tennessee Titans: Streit im Training - Ward vs. Simmons
Nach einem Touchdown-Pass von Ward auf dessen Wide Receiver Calvin Ridley, soll er Simmons einen leichten Schubser verpasst haben. Danach seinen bekannten Jubel "Zombieland" ausgepackt haben, um den Defensive Tackle weiter zu provozieren.
Der routinierte und angesehene Kopf der Titans-Defense ließ sich das nicht gefallen und schubste seinen QB mit beiden Händen weg, stieß beidhändig gegen Wards Gesichtsmaske. Daraufhin schaltete sich die Offensive Line sofort ein. Es kam zum Gerangel. Simmons verlor dabei seinen Helm und wurde des Feldes verwiesen.
Ward durfte weiter spielen. Doch die Stimmung blieb offenkundig angespannt. Head Coach Brian Callahan entschied sich zwei Spielzüge später dazu, dass Training komplett abzubrechen. Er schickte das Team zur Abkühlung einfach laufen.
Left Tackle Dan Moore Jr. wurde nach dem Training gegenüber den Medien deutlich. Auf die Frage klar, ob niemand seinen QB anfassen darf - nicht mal ein verdienter Mitspieler wie Simmons, antwortete er: "Auf keinen Fall. Das versteht sich von selbst".
Zur Geschichte gehört auch, dass Simmons den ganzen Tag bereits viel Trash Talking in Richtung Offense betrieb. Vor allem Right Tackle JC Latham und eben Ward waren Ziel seiner Worte und Provokationen. Simmons soll vorher schon Ward ab und zu geneckt und mit den Händen gestreift haben.
Cornerback Jarvis Brownlee Jr. kann sich hingegen doch erinnern, sprach Ward sogar Credits zu: "Als Quarterback will man nicht in sowas hineingeraten. Aber wir wissen jetzt, wenn sowas passiert, dann hat er es drauf. Er lässt sich nichts gefallen".
Brownlee weiter: "Beide sind sehr selbstbewusst, edgy und haben die gleiche Einstellung. Das zeigen sie jeden Tag. Das erwartet man auch. Und wenn sowas dann passiert, muss man es schnell unterbinden. Brüder streiten sich halt mal".
Weder Ward noch Simmons wollten sich im Anschluss öffentlich dazu äußern.