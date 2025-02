New-York-Giants-Eigentümer John Mara zeigt Interesse, bis zu zehn Prozent seiner Anteile zu verkaufen. Das heizt die Gerüchteküche an: Ein möglicher Abnehmer könnte Eli Manning sein.

Eli Manning ist eine der größten Legenden der New York Giants. Der ehemalige Quarterback gewann 2008 und 2012 zwei Super Bowls mit seinem Team - und das jeweils gegen den großen Tom Brady.

Jetzt könnte Manning auf anderer Ebene Brady Konkurrenz machen und in die Führungsetage seiner Franchise aufsteigen. Denn wie die Giants kürzlich bestätigten, will Eigentümer John Mara Anteile in Höhe von bis zu zehn Prozent verkaufen. Gerüchten zufolge soll dafür auch Manning in Betracht gezogen werden.

Die Giants-Legende zeigte bereits 2022 Interesse, irgendwann Anteile seiner New Yorker besitzen zu wollen. "Ich habe definitiv Interesse, es geht nur darum, dass es für alle Seiten passt", erklärte Manning in einem Interview mit "FOS". "Ich glaube aber nicht, dass die Giants in nächster Zeit zum Verkauf stehen", fügte der zweimalige Super Bowl MVP hinzu.