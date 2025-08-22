Bevor die NFL in ihre neue Saison startet, nimmt ran alle acht Divisions genau unter die Lupe. Dieses Mal geht es um die NFC West. Von Tim Rausch In der umkämpften NFC West bahnt sich ein Titel-Vierkampf zwischen Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und Seattle Seahawks an. Wer kann das Rennen für sich entscheiden?

Los Angeles Rams Letzte Saison: 10-7, Niederlage gegen die Philadelphia Eagles in der Divisional Round Wichtige Neuzugänge: Davante Adams (Wide Receiver), Terrance Ferguson (Tight End), Coleman Shelton (Center), Poona Ford (Defensive Tackle), Nate Landman (Linebacker) Wichtige Abgänge: Cooper Kupp (Wide Receiver), Demarcus Robinson (Wide Receiver), Michael Hoecht (Defensive Liner), Bobby Brown (Defensive Tackle) Head Coach: Sean McVay (seit 2017) Analyse: Offense Matthew Stafford hat sich in vielen Quarterback-Rankings mit konstant guten Leistungen einen Platz in den Top 10 verdient. Allerdings laboriert der Routinier aktuell an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls. Stafford muss künftig ohne Wide Receiver Cooper Kupp auskommen, der allerdings durch Davante Adams mehr als adäquat ersetzt wird. Touchdown-Maschine Demarcus Robinson (sieben im vergangenen Jahr) steht ebenfalls nicht mehr unter Vertrag. Star-Receiver Puka Nacua und Adams dürften ein spannendes Duo bilden. Rookie Terrance Ferguson soll für mehr Explosivität auf der Position des Tight Ends sorgen, Running Back Kyren Williams unterschrieb jüngst eine verdiente Vertragsverlängerung. Der 24-Jährige sammelte in den vergangenen beiden Saisons jeweils über 1.100 Rushing Yards und kommt auf insgesamt 31 Touchdowns. Er wird erneut hinter einer grundsoliden Offensive Line seine Lücken finden. Einzig der routinierte Center Coleman Shelton ist ein neues Gesicht im Fünfer-Gespann.

Analyse: Defense Die mit vielen jungen Talenten gespickte Defensive bleibt weitestgehend unverändert. Die Rams setzen hier auf die Weiterentwicklung der hauseigenen Youngsters. Nose Tackle Poona Ford ergänzt die junge Defensive Line und soll in der Laufverteidigung helfen. Nate Landman dürfte als neuer Linebacker-Chef die Rams aufs Feld führen - er konnte in seiner Zeit bei den Falcons immer wieder gute Akzente setzen. Die Secondary bleibt unverändert. Vergangene Saison landete Los Angeles in den meisten relevanten Passverteidigungs-Kategorien im Mittelfeld. Ein Blick auf die Starter zeigt allerdings: Es fehlt an einigen Ecken an Tempo und Explosivität. Einschätzung Der amtierende Division-Sieger setzt in diesem Jahr auf einige neue Gesichter in der Offensive und Kontinuität in der Defensive. Sean McVay zählt noch immer zu den besten Head Coaches der Liga, muss allerdings hoffen, dass die Stars in seinem Team fit bleiben. Denn: An vielen Stellen mangelt es an qualitativen Backups. Für McVay ist das Saisonziel klar: "Wir möchten uns die Spiele verdienen, die nach dem 18. Spieltag stattfinden", sagte er im Interview mit Colin Cowherd. ran-Tipp: 9-8, Platz 2 in der NFC West

Seattle Seahawks Letzte Saison: 10-7, keine Playoff-Teilnahme Wichtige Neuzugänge: Sam Darnold (Quarterback), Cooper Kupp (Wide Receiver), Marquez Valdes-Scantling (Wide Receiver), Elijah Arroyo (Tight End), Grey Zabel (Offensive Liner), Demarcus Lawrence (Defensive Liner), Nick Emmanwori (Safety) Wichtige Abgänge: Geno Smith (Quarterback), D.K. Metcalf (Wide Receiver), Tyler Lockett (Wide Receiver), Noah Fant (Tight End), Dre'Mont Jones (Defensive Liner) Head Coach: Mike Macdonald (seit 2024)

Analyse: Offense Ein großer Umbruch in Seattle steht an! Künftig dirigiert Sam Darnold die Offensive. Dem Quarterback gelang vergangene Saison in Minnesota der Durchbruch. Darnold überzeugte mit Genauigkeit, vielen Highlights und Konstanz - zumindest in der regulären Saison. Doch wie nachhaltig ist seine Entwicklung? Und funktioniert Darnold auch außerhalb der Vikings-Offensive? Bei den Seahawks muss er ohne die abgewanderten D.K. Metcalf und Tyler Lockett auskommen, dafür erhält er Cooper Kupp. Marquez Valdes-Scantling soll Tempo mitbringen. Und auch Jaxon Smith-Njigba sorgt im Slot für Gefahr, er kam letzte Saison auf 100 Catches für 1.130 Yards. Tight End Elijah Arroyo dürfte Noah Fant ersetzen. Fraglich ist allerdings, wie viel Zeit Darnold von der Offensive Line bekommt. Vergangene Saison ließ nur eine einzige O-Line mehr Druck auf den Quarterback zu. Immerhin nutzten die Seahawks ihren Erstrunden-Pick, um Guard Grey Zabel zu holen. Über den Boden sorgen Kenneth Walker und Zach Charbonnet für Gefahr. Walker bringt Tempo mit, verpasste allerdings einige Partien in der abgelaufenen Saison, Charbonnet setzt bei seinen Läufen eher auf Physis und einen guten Überblick. Analyse: Defense Weniger Bewegung herrschte in der Zusammensetzung der Defensive. Demarcus Lawrence dürfte ein guter Ersatz für Dre'Mont Jones sein. Die Seahawks stellen eine Reihe an soliden bis guten Pass Rushern, angeführt von Leonard Williams, der vergangene Saison elf Sacks sammelte. Auch die Linebacker-Gruppe findet sich in einer ähnlichen Konstellation wie im Vorjahr zusammen und ist solide. Ernest Jones zählt zu den besseren Spielern auf seiner Position. Derweil strotzt die Secondary vor Talent. Devon Witherspoon gehört zu den besten Cornerbacks der Liga, auch Riq Woolen macht seinen Job mehr als ordentlich. Das Safety-Duo aus Julian Love und Coby Bryant ist gut. Vielleicht findet auch Nick Emmanwori schnell eine Rolle. Einschätzung Die Defensive der Seahawks sieht auf dem Papier gut aus und wirft wenige Fragen auf. Als deutlich undurchsichtiger stellt sich die Offensive heraus. Kann die neu zusammengewürfelte Gruppe schnell ihren Rhythmus finden? Apropos "finden": Die Seahawks müssen vor allem zurück zu alter Stärke im heimischen Stadion finden. Vergangene Saison gelangen lediglich drei Heimsiege in neun Spielen - dafür aber auch sieben Auswärtssiege in acht Partien. Macdonald zögert nicht bei der Saisonprognose: "Wir haben hohe Erwartungen. Wir sind bereit. Wir wollen nach dem Titel greifen, aber dafür müssen wir erst einmal ein Titel-Team formen." ran-Tipp: 7-10, Platz 4 in der NFC West

Arizona Cardinals Letzte Saison: 8-9, keine Playoff-Teilnahme Wichtige Neuzugänge: Dalvin Tomlinson (Defensive Liner), Calais Campbell (Defensive Liner), Josh Sweat (Edge Rusher), Walter Nolen (Edge Rusher), Will Johnson (Cornerback) Wichtige Abgänge: / Head Coach: Jonathan Gannon (seit 2023) Analyse: Offense Die Bewertung von Kyler Murray gestaltet sich auch vor dem Beginn seiner siebten NFL-Spielzeit als schwierig. Einerseits brilliert er immer wieder mit seinem Mix aus Athletik und Wurf-Fähigkeiten, kann sowohl durch die Luft als auch über den Boden für Gefahr sorgen. Andererseits lässt er hin und wieder die nötige Konstanz vermissen, besonders wenn er als klassischer Passgeber aus der Pocket gefordert ist. Dennoch haben die Cardinals mit ihm einen guten Quarterback auf dem Rasen, der diese Saison in fast identischem Umfeld arbeiten kann. Denn die Startformation bleibt nahezu unverändert. Marvin Harrison Jr. deutete bereits als Rookie sein Können an. Er wird von den Receivern Greg Dortch und Michael Wilson flankiert. Einen Großteil der Targets dürfte Tight End Trey McBride einsammeln, der in den letzten beiden Saisons kumuliert auf knapp 2.000 Receiving Yards kommt. Der physische James Conner steht für Konstanz auf der Position des Running Backs. Er läuft hinter einer soliden Offensive Line. Analyse: Defense Einen größeren Umbruch durchlief die Cardinals-Defense. Die junge Truppe erhält mit Calais Campbell und Dalvin Tomlinson zwei erfahrene Säulen für die Defensive Line - gute Verstärkungen. Außerdem sollen Rookie-Erstrundenpick Walter Nolen und Neuzugang Josh Sweat für mehr Gefahr auf der Quarterback-Jagd sorgen. Dahinter bilden Mack Wilson und Akeem Davis-Gaither ein solides Linebacker-Duo. In der Secondary richten sich viele Augen auf Rookie Will Johnson. Der Zweitrunden-Pick soll mehr Stabilität in die Passverteidigung bringen. An das Outside-Duo aus Johnson und Max Melton werden prompt hohe Erwartungen gestellt. Einschätzung Die Cardinals verzeichneten in der Offseason kaum einen nennenswerten Abgang und gehen mit einem stabilen Gerüst in die neue Saison. Wie hoch es für das Team von Head Coach Jonathan Gannon hinausgeht, hängt auch von Kyler Murray ab. Kann er konstant auf Top-Niveau spielen? Der Pass Rush dürfte einen großen Schritt nach vorne machen, hier investierten die Cardinals viel Budget. Fragezeichen stehen allerdings hinter der Secondary, besonders auf der Cornerback-Position setzt Arizona auf die Entwicklung der Talente. Von hohen Erwartungen lässt sich Gannon nicht beirren: "Mir geht es um die Entwicklung. Darauf liegt mein Fokus." ran-Tipp: 10-7, Platz 1 in der NFC West

