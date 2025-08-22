division preview
NFL - NFC West im Division-Check: Vierkampf um die Division-Krone?
- Aktualisiert: 22.08.2025
- 11:14 Uhr
Tim Rausch
Bevor die NFL in ihre neue Saison startet, nimmt ran alle acht Divisions genau unter die Lupe. Dieses Mal geht es um die NFC West.
In der umkämpften NFC West bahnt sich ein Titel-Vierkampf zwischen Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und Seattle Seahawks an.
Wer kann das Rennen für sich entscheiden?
Los Angeles Rams
Letzte Saison: 10-7, Niederlage gegen die Philadelphia Eagles in der Divisional Round
Wichtige Neuzugänge: Davante Adams (Wide Receiver), Terrance Ferguson (Tight End), Coleman Shelton (Center), Poona Ford (Defensive Tackle), Nate Landman (Linebacker)
Wichtige Abgänge: Cooper Kupp (Wide Receiver), Demarcus Robinson (Wide Receiver), Michael Hoecht (Defensive Liner), Bobby Brown (Defensive Tackle)
Head Coach: Sean McVay (seit 2017)
Analyse: Offense
Matthew Stafford hat sich in vielen Quarterback-Rankings mit konstant guten Leistungen einen Platz in den Top 10 verdient. Allerdings laboriert der Routinier aktuell an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls.
Stafford muss künftig ohne Wide Receiver Cooper Kupp auskommen, der allerdings durch Davante Adams mehr als adäquat ersetzt wird. Touchdown-Maschine Demarcus Robinson (sieben im vergangenen Jahr) steht ebenfalls nicht mehr unter Vertrag. Star-Receiver Puka Nacua und Adams dürften ein spannendes Duo bilden.
Rookie Terrance Ferguson soll für mehr Explosivität auf der Position des Tight Ends sorgen, Running Back Kyren Williams unterschrieb jüngst eine verdiente Vertragsverlängerung. Der 24-Jährige sammelte in den vergangenen beiden Saisons jeweils über 1.100 Rushing Yards und kommt auf insgesamt 31 Touchdowns.
Er wird erneut hinter einer grundsoliden Offensive Line seine Lücken finden. Einzig der routinierte Center Coleman Shelton ist ein neues Gesicht im Fünfer-Gespann.
Analyse: Defense
Die mit vielen jungen Talenten gespickte Defensive bleibt weitestgehend unverändert. Die Rams setzen hier auf die Weiterentwicklung der hauseigenen Youngsters. Nose Tackle Poona Ford ergänzt die junge Defensive Line und soll in der Laufverteidigung helfen.
Nate Landman dürfte als neuer Linebacker-Chef die Rams aufs Feld führen - er konnte in seiner Zeit bei den Falcons immer wieder gute Akzente setzen.
Die Secondary bleibt unverändert. Vergangene Saison landete Los Angeles in den meisten relevanten Passverteidigungs-Kategorien im Mittelfeld. Ein Blick auf die Starter zeigt allerdings: Es fehlt an einigen Ecken an Tempo und Explosivität.
Einschätzung
Der amtierende Division-Sieger setzt in diesem Jahr auf einige neue Gesichter in der Offensive und Kontinuität in der Defensive.
Sean McVay zählt noch immer zu den besten Head Coaches der Liga, muss allerdings hoffen, dass die Stars in seinem Team fit bleiben. Denn: An vielen Stellen mangelt es an qualitativen Backups.
Für McVay ist das Saisonziel klar: "Wir möchten uns die Spiele verdienen, die nach dem 18. Spieltag stattfinden", sagte er im Interview mit Colin Cowherd.
ran-Tipp: 9-8, Platz 2 in der NFC West
Seattle Seahawks
Letzte Saison: 10-7, keine Playoff-Teilnahme
Wichtige Neuzugänge: Sam Darnold (Quarterback), Cooper Kupp (Wide Receiver), Marquez Valdes-Scantling (Wide Receiver), Elijah Arroyo (Tight End), Grey Zabel (Offensive Liner), Demarcus Lawrence (Defensive Liner), Nick Emmanwori (Safety)
Wichtige Abgänge: Geno Smith (Quarterback), D.K. Metcalf (Wide Receiver), Tyler Lockett (Wide Receiver), Noah Fant (Tight End), Dre'Mont Jones (Defensive Liner)
Head Coach: Mike Macdonald (seit 2024)
Analyse: Offense
Ein großer Umbruch in Seattle steht an! Künftig dirigiert Sam Darnold die Offensive. Dem Quarterback gelang vergangene Saison in Minnesota der Durchbruch. Darnold überzeugte mit Genauigkeit, vielen Highlights und Konstanz - zumindest in der regulären Saison.
Doch wie nachhaltig ist seine Entwicklung? Und funktioniert Darnold auch außerhalb der Vikings-Offensive?
Bei den Seahawks muss er ohne die abgewanderten D.K. Metcalf und Tyler Lockett auskommen, dafür erhält er Cooper Kupp. Marquez Valdes-Scantling soll Tempo mitbringen. Und auch Jaxon Smith-Njigba sorgt im Slot für Gefahr, er kam letzte Saison auf 100 Catches für 1.130 Yards. Tight End Elijah Arroyo dürfte Noah Fant ersetzen.
Fraglich ist allerdings, wie viel Zeit Darnold von der Offensive Line bekommt. Vergangene Saison ließ nur eine einzige O-Line mehr Druck auf den Quarterback zu. Immerhin nutzten die Seahawks ihren Erstrunden-Pick, um Guard Grey Zabel zu holen.
Über den Boden sorgen Kenneth Walker und Zach Charbonnet für Gefahr. Walker bringt Tempo mit, verpasste allerdings einige Partien in der abgelaufenen Saison, Charbonnet setzt bei seinen Läufen eher auf Physis und einen guten Überblick.
Analyse: Defense
Weniger Bewegung herrschte in der Zusammensetzung der Defensive. Demarcus Lawrence dürfte ein guter Ersatz für Dre'Mont Jones sein. Die Seahawks stellen eine Reihe an soliden bis guten Pass Rushern, angeführt von Leonard Williams, der vergangene Saison elf Sacks sammelte.
Auch die Linebacker-Gruppe findet sich in einer ähnlichen Konstellation wie im Vorjahr zusammen und ist solide. Ernest Jones zählt zu den besseren Spielern auf seiner Position.
Derweil strotzt die Secondary vor Talent. Devon Witherspoon gehört zu den besten Cornerbacks der Liga, auch Riq Woolen macht seinen Job mehr als ordentlich. Das Safety-Duo aus Julian Love und Coby Bryant ist gut. Vielleicht findet auch Nick Emmanwori schnell eine Rolle.
Einschätzung
Die Defensive der Seahawks sieht auf dem Papier gut aus und wirft wenige Fragen auf. Als deutlich undurchsichtiger stellt sich die Offensive heraus. Kann die neu zusammengewürfelte Gruppe schnell ihren Rhythmus finden?
Apropos "finden": Die Seahawks müssen vor allem zurück zu alter Stärke im heimischen Stadion finden. Vergangene Saison gelangen lediglich drei Heimsiege in neun Spielen - dafür aber auch sieben Auswärtssiege in acht Partien.
Macdonald zögert nicht bei der Saisonprognose: "Wir haben hohe Erwartungen. Wir sind bereit. Wir wollen nach dem Titel greifen, aber dafür müssen wir erst einmal ein Titel-Team formen."
ran-Tipp: 7-10, Platz 4 in der NFC West
Arizona Cardinals
Letzte Saison: 8-9, keine Playoff-Teilnahme
Wichtige Neuzugänge: Dalvin Tomlinson (Defensive Liner), Calais Campbell (Defensive Liner), Josh Sweat (Edge Rusher), Walter Nolen (Edge Rusher), Will Johnson (Cornerback)
Wichtige Abgänge: /
Head Coach: Jonathan Gannon (seit 2023)
Analyse: Offense
Die Bewertung von Kyler Murray gestaltet sich auch vor dem Beginn seiner siebten NFL-Spielzeit als schwierig. Einerseits brilliert er immer wieder mit seinem Mix aus Athletik und Wurf-Fähigkeiten, kann sowohl durch die Luft als auch über den Boden für Gefahr sorgen.
Andererseits lässt er hin und wieder die nötige Konstanz vermissen, besonders wenn er als klassischer Passgeber aus der Pocket gefordert ist. Dennoch haben die Cardinals mit ihm einen guten Quarterback auf dem Rasen, der diese Saison in fast identischem Umfeld arbeiten kann.
Denn die Startformation bleibt nahezu unverändert. Marvin Harrison Jr. deutete bereits als Rookie sein Können an. Er wird von den Receivern Greg Dortch und Michael Wilson flankiert. Einen Großteil der Targets dürfte Tight End Trey McBride einsammeln, der in den letzten beiden Saisons kumuliert auf knapp 2.000 Receiving Yards kommt.
Der physische James Conner steht für Konstanz auf der Position des Running Backs. Er läuft hinter einer soliden Offensive Line.
Analyse: Defense
Einen größeren Umbruch durchlief die Cardinals-Defense. Die junge Truppe erhält mit Calais Campbell und Dalvin Tomlinson zwei erfahrene Säulen für die Defensive Line - gute Verstärkungen.
Außerdem sollen Rookie-Erstrundenpick Walter Nolen und Neuzugang Josh Sweat für mehr Gefahr auf der Quarterback-Jagd sorgen. Dahinter bilden Mack Wilson und Akeem Davis-Gaither ein solides Linebacker-Duo.
In der Secondary richten sich viele Augen auf Rookie Will Johnson. Der Zweitrunden-Pick soll mehr Stabilität in die Passverteidigung bringen. An das Outside-Duo aus Johnson und Max Melton werden prompt hohe Erwartungen gestellt.
Einschätzung
Die Cardinals verzeichneten in der Offseason kaum einen nennenswerten Abgang und gehen mit einem stabilen Gerüst in die neue Saison. Wie hoch es für das Team von Head Coach Jonathan Gannon hinausgeht, hängt auch von Kyler Murray ab. Kann er konstant auf Top-Niveau spielen?
Der Pass Rush dürfte einen großen Schritt nach vorne machen, hier investierten die Cardinals viel Budget. Fragezeichen stehen allerdings hinter der Secondary, besonders auf der Cornerback-Position setzt Arizona auf die Entwicklung der Talente.
Von hohen Erwartungen lässt sich Gannon nicht beirren: "Mir geht es um die Entwicklung. Darauf liegt mein Fokus."
ran-Tipp: 10-7, Platz 1 in der NFC West
San Francisco 49ers
Letzte Saison: 6-11, keine Playoff-Teilnahme
Wichtige Neuzugänge: Demarcus Robinson (Wide Receiver), Mykel Williams (Edge Rusher), Bryce Huff (Edge Rusher), Alfred Collins (Defensive Liner), Upton Stout (Cornerback)
Wichtige Abgänge: Jordan Mason (Running Back), Deebo Samuel (Wide Receiver), Jaylen Moore (Tackle), Aaron Banks (Guard), Leonrad Floyd (Edge Rusher), De'Vondre Campbell (Linebacker), Dre Greenlaw (Linebacker), Charvarius Ward (Cornerback), Talanoa Hufanga (Safety)
Head Coach: Kyle Shanahan (seit 2017)
Analyse: Offense
Verletzungen und eine Reihe an Abgängen wichtiger Leistungsträger vor Beginn der Spielzeit überschatteten die abgelaufene Saison bei den 49ers.
Nun kann Head Coach Kyle Shanahan zumindest wieder auf einen Teil seines Erfolg-Personals zurückgreifen. Quarterback Brock Purdy, Running Back Christian McCaffrey und Wide Receiver Brandon Aiyuk haben ihre Verletzungen wohl endgültig abgeschüttelt und trainieren im Training Camp mit.
Purdy - und die gesamte 49ers-Offensive - machten im vergangenen Jahr einen Schritt zurück. Der QB kam auf 3.864 Yards, 20 Touchdowns und zwölf Interceptions. Wide Receiver Jauan Jennings zählte mit 945 Receiving Yards zu den wenigen Lichtblicken.
Die gut aufgestellte Offensive Line dürfte die Abgänge von Jaylen Moore und Aaron Banks verkraften, allerdings fehlt es dadurch deutlich an Backup-Qualität. Der genesene McCaffrey und Tight End George Kittle sollen für Dynamik sorgen.
Analyse: Defense
Mykel Williams (Edge Rusher), Bryce Huff (Edge Rusher) und Alfred Collins (Defensive Liner) sollen den harmlosen Pass Rush aus dem Vorjahr (37 Sacks als Team) verbessern.
Dahinter agiert weiterhin Star-Linebacker Fred Warner als Kopf der Defensive. Der Routinier erhielt jüngst eine großzügige und verdiente Vertragsverlängerung.
In der Secondary soll Rookie Upton Stout den abgewanderten Charvarius Ward ersetzen und muss dadurch große Fußstpafen füllen. Ward hatte in den letzten Jahren großen Anteil an der guten Passverteidigung der 49ers.
Abseits davon duellieren sich einige Routiniers um mindestens eine der beiden Safety-Positionen. Richie Grant oder Jason Pinnock dürften Anspruch auf Spielzeit erheben. Gleiches gilt für die Youngster Malik Mustapha und Ji'Ayir Brown.
Einschätzung
Die 49ers wurden in den letzten Jahren immer mal wieder vom Verletzungspech verfolgt. Sicherlich lässt sich bei einigen Spielern eine gewisse Anfälligkeit attestieren.
Dennoch: Sollten alle Stars fit sein, zählen die 49ers in Kombination mit Shanahan zu den besseren Teams der Liga.
"Jeder in diesem Gebäude ist dafür verantwortlich, dass er seinen Part spielt. So etabliert man eine Gewinner-Mentalität in dieser Liga", sagte der Head Coach im Vorfeld an die Saison auf einer Pressekonferenz.
ran-Tipp: 9-8, Platz 3 in der NFC West