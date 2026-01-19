NFL: Nick Foles stichelt vor AFC-Finale zwischen Denver Broncos und New England Patriots

Die Denver Broncos stehen im AFC Championship Game ohne ihren Starting Quarterback da. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, denn ein ehemaliger Super-Bowl-Sieger macht den Fans Mut.

Die Denver Broncos treffen im AFC Championship Game am kommenden Sonntag auf die New England Patriots. Dabei muss Denver mit Backup Quarterback Jarrett Stidham antreten.

Broncos Quarterback Bo Nix hatte sich beim 33:30-Sieg gegen die Buffalo Bills am Samstag auf dem drittletzten Spielzug einen Bruch des rechten Knöchels zugezogen und fällt damit aus.

Stidham übernimmt als Starter, obwohl er in seiner NFL-Karriere bislang nur vier Spiele von Beginn an bestritten hat und dabei eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen aufweist. Sein letzter Start datiert aus den beiden abschließenden Spielen der Saison 2023.