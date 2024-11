Nach seinem persönlich ersten Saisonsieg wird Bryce Young für die Carolina Panthers beim NFL-Spiel in München starten. Aber wie sieht die Zukunft aus?

Bryce Young hatte gut Lachen. Lange ist es her gewesen, dass man so einen Satz im Anschluss an ein NFL-Spiel schreiben konnte.

Das 23:22 gegen die New Orleans Saints war der persönlich erste Saisonsieg für Young, den anderen Erfolg holten die Carolina Panthers mit Andy Dalton als Signal Caller.

Geht es jetzt endlich wieder bergauf für den First Overall Pick 2023? "Er hat einen fantastischen Job gemacht", sagte General Manager Dan Morgan über seinen Quarterback. "Er hat gekämpft, die Ruhe bewahrt und am Ende das Spiel zugemacht."

"Das sage ich immer: Spielzüge zumachen, Drives zumachen, Viertel zumachen und am Ende Spiele zumachen", lobte er Young überschwänglich.

Dementsprechend wurde der 23-Jährige, der zunächst den angeschlagenen Andy Dalton vertrat, auch für das NFL Munich Game gegen die New York Giants zum Starter ernannt.