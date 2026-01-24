- Anzeige -
NFL: Petition immer erfolgreicher - Bills-Fans wollen McDermott als Coach zurück

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 11:16 Uhr
  • ran.de

Unzählige Fans der Buffalo Bills sind beim Thema Head Coach aktuell ungehalten und unterzeichnen eine Petition.

Vor wenigen Tagen verkündeten die Buffalo Bills, dass Head Coach Sean McDermott nach der Pleite in der Divisional Round der NFL-Playoffs gegen die Denver Broncos von seinen Aufgaben entbunden wird.

Bei unzähligen Fans der Franchise kam diese Nachricht alles andere als gut an. So läuft inzwischen eine Online-Petition, die es sich zum Ziel gesetzt hat, McDermott wieder als Cheftrainer einzusetzen.

Die Petition auf der Plattform "Change.org" haben bereits mehr als 60.000 Menschen unterschrieben – und es werden immer mehr.

Viele Bills-Fans wollen McDermott zurück

Die Entlassung von McDermott und die Beförderung von General Manager Brandon Beane missfällt vielen Bills-Fans, auch die Abschluss-Pressekonferenz von Owner Terry Pegula und GM Beane konnte die Lage nicht entspannen. Im Gegenteil.

Dazu kommt: Die Tatsache, dass die Bills mit Philip Rivers einen Ex-NFL-Quarterback für den Cheftrainer-Posten interviewen, der außer Trainingsarbeit auf High-School-Level keine Referenzen vorzuweisen hat, erbost viele Fans.

Zwar dürfte die Petition nichts an der McDermott-Entscheidung ändern, sie zeigt aber, wie die Stimmung aktuell bei der Bills Mafia ist.

