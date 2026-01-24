Unzählige Fans der Buffalo Bills sind beim Thema Head Coach aktuell ungehalten und unterzeichnen eine Petition.

Vor wenigen Tagen verkündeten die Buffalo Bills, dass Head Coach Sean McDermott nach der Pleite in der Divisional Round der NFL-Playoffs gegen die Denver Broncos von seinen Aufgaben entbunden wird.

Bei unzähligen Fans der Franchise kam diese Nachricht alles andere als gut an. So läuft inzwischen eine Online-Petition, die es sich zum Ziel gesetzt hat, McDermott wieder als Cheftrainer einzusetzen.

Die Petition auf der Plattform "Change.org" haben bereits mehr als 60.000 Menschen unterschrieben – und es werden immer mehr.