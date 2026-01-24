- Anzeige -
NFL: "Mein eigenes Grab geschaufelt" - Patriots-Receiver enthüllt Spielsucht

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 13:17 Uhr
  • Franziska Wendler

Patriots-Receiver Kayshon Boutte enthüllt eine schwere Spielsucht, die ihn zu College-Zeiten schwer belastete.

Von Franziska Wendler

Für die New England Patriots und Wide Receiver Kayshon Boutte geht es am Sonntagabend im Championship Game der AFC um den Einzug in den Super Bowl (ab 21 Uhr im Liveticker).

Vor dem entscheidenden Duell gegen die Denver Broncos macht der Passempfänger noch mit einem anderen Thema auf sich aufmerksam. In einem Beitrag bei "The Players Tribune" erklärte der Sportler, er habe erst vor drei Jahren eine schwere Spielsucht überwunden.

Drake Maye

"Ich wachte früh am Morgen auf, und das Erste, was ich tat, war zu wetten", schrieb Boutte: "Ich blieb lange auf und wettete. Den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Ich litt unter Schlaflosigkeit, und wenn ich mitten in der Nacht aufwachte, lag mein Handy neben dem Bett, und ich wettete. Jedes bisschen Geld, das ich hatte, ging direkt an FanDuel."

Zu jener Zeit war der Receiver 20 Jahre alt und Student an der LSU. "Ich wusste, dass ich süchtig war. Wenn man verliert und süchtig ist, hört man diese Stimme im Hinterkopf, die sagt: Nein, nein, nein ... Ich muss mein Geld zurückbekommen. Ich MUSS es zurückbekommen", so der Patriots-Profi.

Doch er machte weiter, getrieben von unrealistischen Träumen und Fantasien.

Boutte konnte nicht aufhören

"Selbst wenn man gewinnt, ist es nie genug – man ist nicht zufrieden, wenn man nur 1.000 Dollar gewinnt. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist schön. Aber niemand spielt um solche Summen", führt er weiter aus: "Beim Glücksspiel geht es um den Traum. Jeder träumt davon, ins Casino zu gehen und 100.000 Dollar zu gewinnen ... 300.000 Dollar ... 500.000 Dollar."

Und weiter: "Viele Spieler denken, dass sie, wenn sie aufhören, kurz vor ihrem größten Gewinn stehen, bevor sie ihren Einsatz verdreifachen könnten. 10-fach, 20-fach. Warum nicht? Das könnte ich sein. Das ist die Denkweise, die mich immer am Spielen festhalten ließ. Was, wenn ich aufhöre, aber eines Tages den großen Gewinn erzielen würde und wir dann irgendwo auf einem Boot leben und davon zehren könnten?"

Für Boutte wurden seine Sucht nach Glücksspiel und sein Traum einer Profi-Football-Karriere von denselben Gedanken angetrieben.

"Es ist traurig, wenn ich daran denke, wie meine Fähigkeit zu träumen als Kind ein Vorteil war. Das hat mich an die LSU gebracht und später sogar bis in die NFL. Aber als Spielsüchtiger war mein Träumen mein größtes Hindernis. Es war, als würde mein eigener Verstand gegen mich arbeiten", erklärte der Sportler.

NFL - Peinlicher PK-Moment um Mike Vrabel: "Er wurde entlassen"

Glücksspiel begann nach Verletzung

"Niemand hat mich dazu gezwungen, ich wurde nicht dazu gedrängt. Ich konnte niemandem außer mir selbst die Schuld geben", betont Boutte: "Ich habe mir mein eigenes Grab geschaufelt. Dann, eines Tages, schaufelte ich mir den letzten Rest Erde über den Kopf – ich hatte nichts mehr. Ich spielte, bis ich völlig pleite war. Am Ende hatte ich etwa 90.000 Dollar meines eigenen Geldes eingesetzt und alles verloren."

Begonnen hatte Boutte mit dem Glücksspiel übrigens nach einer Verletzung während seiner Zeit an der LSU, um das Gefühl des Wettbewerbs zu ersetzen.

"Ich weiß, dass es noch mehr Geschichten wie meine gibt. Wetten werden immer größer und größer werden. Glücksspiel ist, was es ist. Ich bin nicht hier, um zu predigen. Es wird immer existieren. Aber Menschen, die sich in einer dunklen Phase befinden, werden es nutzen, um zu fliehen. Vor allem Sportler. Ich sage das, weil ich es selbst erlebt habe", gibt er eine Warnung heraus.

