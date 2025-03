NFL - Philadelphia Eagles: SB-Gefühle? Howie Roseman mit pikantem Sex-Vergleich

General Manager Howie Roseman hat mit den Eagles zweimal den Super Bowl gewonnen. Für die Beschreibung seiner Gefühlswelt wählt er einen pikanten Vergleich.

Wie fühlt es sich eigentlich an, den Super Bowl zu gewinnen?

Howie Roseman hat den Triumph mit den Philadelphia Eagles gleich zweimal erlebt. Zum ersten Mal in der Saison 2017, als die Eagles im NFL-Endspiel gegen die New England Patriots um Superstar Tom Brady sensationell 41:33 gewannen.

Und nun erneut, diesmal gegen die Kansas City Chiefs, und das beim 40:22 auf beeindruckend dominante Art und Weise.

In der "The McShay Show" gewährte General Manager Roseman nun einen Einblick in seine Gefühlswelt. Und wählte einen etwas ungewöhnlichen Vergleich.

"Das erste Mal ... ist fast wie beim ersten Mal Sex. Man ist so froh, dass man Sex hatte, dass es nicht einmal auf die Qualität ankommt. Beim zweiten Mal denkt man sich: ‚Wow, ich kann das tatsächlich genießen und Spaß daran haben“, sagte Roseman.

Er hat nach den Feierlichkeiten inzwischen wieder seine Arbeit aufgenommen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat Superstar Saquon Barkley einen neuen Zweijahresvertrag bekommen – mit einem Gesamtvolumen von 41,2 Millionen Dollar.