Dicker Zahltag für Saquon Barkley! Nach einer historischen Saison unterschreibt der Running Back einen neuen Vertrag bei den Philadelphia Eagles - zu ebenfalls geschichtsträchtigen Bezügen.

Von Chris Lugert

Die Saison der Philadelphia Eagles wurde vor allem von einem Spieler geprägt: Saquon Barkley. Der Running Back lief die Konkurrenz reihenweise in Grund und Boden und war der entscheidende Mann auf dem Weg in den Super Bowl.

Im Endspiel gegen die Kansas City Chiefs blieb der 28-Jährige dann zwar ohne Touchdown, doch das war angesichts des dominanten Sieges der Eagles und seiner ansonsten unfassbaren Saison höchstens ein kleiner Schönheitsfleck.

Barkley knackte als erst neunter Spieler der NFL-Geschichte in einer Regular Season die Marke von 2.000 Rushing Yards und gewann dafür die Auszeichnung zum Offensive Player of the Year. Außerdem wurde er zum All-Pro gewählt.

Nach einer derart herausragenden Spielzeit darf sich Barkley nun über einen neuen Vertrag freuen - und der hat es in sich. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat der Running Back einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben.