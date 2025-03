NFL: Nach Aus bei den New York Jets - Landing Spots für Davante Adams

Das Intermezzo New York Jets ist für Davante Adams nach kurzer Zeit beendet. Wo könnte der Receiver nun landen? ran zeigt die Landing Spots. Von Franziska Wendler Nach nur elf Spielen ist die Zeit von Star-Receiver Davante Adams bei den New York Jets beendet. Laut "NFL Media" ist die Franchise bereit, Angebote für den dreimaligen Pro Bowler entgegenzunehmen. Doch selbst die Verantwortlichen im Team gehen wohl davon aus, dass der 32-Jährige am Ende entlassen wird. Zwei Jahre ist Adams' aktueller Kontrakt noch gültig, in den kommenden beiden Jahren schleppt er einen Cap Hit von jeweils 38,3 Millionen US-Dollar mit herum. Wenn ihn die Jets entlassen oder vor dem 1. Juni traden, müssen sie zwar einen Dead Cap Hit von gut 8,3 Millionen hinnehmen, sparen laut "Spotrac" aber fast 30 Millionen ein. Kommentar: Rodgers und Adams müssen sich trennen Vor dem Ablauf der vergangenen Trade-Deadline hatten die Jets Adams für einen Drittrundenpick von den Las Vegas Raiders geholt und auf Erfolge mit seinem Kumpel aus früheren Packers-Zeiten, Aaron Rodgers, gehofft. Doch der Erfolg blieb aus, die Playoffs wurde mit einer Bilanz von 5-12 klar verpasst. Nach den Entlassungen von Head Coach Robert Saleh und General Manager Joe Douglas musste inzwischen auch Star-Quarterback Rodgers seine Sachen packen. Wie aber geht es für den Passempfänger weiter? Schließt er sich gemeinsam mit A-Rod einem neuen Team an? Macht er sein eigenes Ding?

Fest steht: in insgesamt 14 Spielen in der vergangenen Saison brachte er es für die Raiders und Jets auf 85 Catches für 1.063 Yards und acht Touchdowns. Für Adams die fünfte NFL-Saison in Folge mit einer vierstelligen Anzahl an Receiving Yards. Zum alten Eisen gehört er trotz seiner inzwischen 32 Jahre also noch lange nicht. Bei der Frage nach seiner Zukunft muss Adams zunächst für sich selbst eine wichtige Frage beantworten: will er auch seine nächste Station von Aaron Rodgers abhängig machen? Tut er dies, kommt nur eine geringe Anzahl an Teams in Frage, schließlich haben viele Franchises aktuell keinen Platz für den viermaligen NFL-MVP. Tut er das nicht, dürften sich ihm dagegen deutlich mehr Möglichkeiten bieten. Wo könnte der Wide Receiver also in der kommenden Saison durchstarten? ran zeigt die Landing Spots für Davante Adams.

Green Bay Packers Es wäre die wohl romantischste aller Lösungen: zurück zu den Wurzeln, zurück in die alte Heimat. 2014 wurde Adams von den Packers gedraftet und spielte bis 2021 für die Cheeseheads. In dieser Zeit bildete er mit Rodgers eines der besten Quarterback-Receiver-Duos der Liga. Immer wieder sprach er seit seinem Abgang über die Franchise aus Wisconsin. So erklärte er beispielsweise erst kürzlich in der "Up and Adams"-Show, die Packers könnten daran interessiert sein, einen etablierten Receiver-Routinier ihrem Kader zuzufügen, zumal hinter Christian Watson und Romeo Doubs für die kommende Saison medizinische Fragezeichen stehen. Anmerkung: 2023 und 2024 stellte Green Bay jeweils den jüngsten Kader der Liga, einen Star-Receiver hat das Team nicht. Vonseiten der Packers gab es bereits Rekrutierungsversuche, so versuchte beispielsweise All-Pro Safety Xavier McKinney via "X" sein Glück. Auch Running Back Josh Jacobs äußerte sich öffentlich und erklärte, Green Bay brauche einen Receiver vom Kaliber eines Davante Adams.

NFL-Gerüchte: Commanders zögern bei Samuel-Vertrag 1 / 13 © Getty Images Deebo Samuel (Washington Commanders)

Der einstige Offense-Star der San Francisco 49ers wird zur neuen Saison für die Commanders auflaufen. Doch wie "The Athletic" berichtet, werden diese den Vertrag des Wide Receivers erstmal nicht langfristig verlängern. Zwar haben sie Samuel vor wenigen Tagen für einen Fünftrundenpick aus San Francisco loseisen können, aber sie übernehmen erstmal "nur" seinen bestehenden Einjahresvertrag über 17,5 Millionen Dollar. Die weitere Zukunft des 29-Jährigen bleibt wohl erstmal offen. © 2025 Getty Images Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Verlässt Kirk Cousins die Atlanta Falcons nach einem Jahr wieder und findet bei den Cleveland Browns ein neues Zuhause? Nach Informationen von "ESPN" soll das Team mit dem zweiten Draft-Pick diesen zwar für einen Quarterback nutzen wollen, der den verletzten Deshaun Watson ersetzt. Doch in der Liga soll es auch Stimmen geben, die erwarten, dass die Browns sich um Cousins bemühen würden, sollte er verfügbar werden ... © 2024 Getty Images Daniel Jones (Minnesota Vikings)

... Gleiches gilt demnach für Daniel Jones, der einen neuen Anlauf nehmen will. Da er von den New York Giants entlassen wurde und anschließend lediglich einen Vertrag für das Practice Squad der Minnesota Vikings unterschrieb, dürfte der einstige sechste Pick kostengünstig zu haben sein. Und dann wäre da noch ein ehemaliger Super-Bowl-Sieger ... © 2025 Getty Images Carson Wentz (Kansas City Chiefs)

... Auch Carson Wentz, Champion der Saison 2017, sucht eine neue Herausforderung, nachdem er mit den Kansas City Chiefs seinen zweiten Ring als Backup verpasst hat. Auch der zweite Pick des Draft 2016 könnte laut "ESPN" bei den Browns landen. In KC gab er sich zuletzt mit 3,325 Millionen US-Dollar Jahresgehalt zufrieden. © Icon Sportswire Osa Odighizuwa (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys planen offenbar, Defensive Tackle Osa Odighizuwa mit dem Franchise Tag zu belegen, sollte bis zur Deadline am Dienstag keine Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt werden. Das berichtet "ESPN". Der 26-Jährige startete in der vergangenen Saison in allen Spielen und verbuchte 23 Quarterback Hits sowie 4,5 Sacks. © Getty Images D.K. Metcalf (Seattle Seahawks)

Die Green Bay Packers denken über die Verpflichtung eines Star-Receivers nach. Laut NFL-Reporter Corbin K. Smith soll sich die Franchise in Gesprächen mit den Seahawks über einen möglichen Trade von D.K. Metcalf befinden. Der Passempfänger wird nach der Spielzeit 2025 Unrestricted Free Agent. Als möglicher neuer Arbeitgeber gelten auch die Las Vegas Raiders mit Ex-Seahawks-Coach Pete Carroll als neuem Cheftrainer. © 2025 Getty Images Russell Wilson (Pittsburgh Steelers)

Mit Beginn des neuen NFL-Jahres wird Russell Wilson Free Agent. Ein Verbleib bei den Pittsburgh Steelers, die er in die Playoffs führte, ist nicht ausgeschlossen, aber auch keineswegs sicher. Daher muss sich der Super-Bowl-Sieger von 2014 eben auch nach Alternativen umschauen. Wie "ESPN" berichtet, zieht es der langjährige Seahawk auch in Betracht, in die NFC zurückzukehren und sich den New York Giants anzuschließen. © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

Bei den "Big Blue" wird demnach aber auch Sam Darnold als Option gehandelt - neben Aaron Rodgers, der sich selbst angeboten haben soll. Der 27-Jährige stand laut "ESPN" schon vor einem Jahr auf der Giants-Liste, seine starken Auftritte bei den Minnesota Vikings dürften seine Ansprüche nach oben geschraubt haben, immerhin gelangen ihm 35 Touchdowns bei zwölf Interceptions ... © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

... Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Vikings und Darnold wohl getrennte Wege gehen werden. Einem "ESPN"-Bericht zufolge haben die "Vikes" kein Interesse daran, den Playmaker mit dem Franchise Tag zu halten. Der wäre rund 41 Millionen Dollar wert. Verzichten die Vikings, würde Darnold Free Agent werden. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Der Trade-Markt ist um einen dicken Fisch reicher: Denn wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, sind die Packers bereit, ihren Star-Cornerback Jaire Alexander für ein passendes Angebot ziehen zu lassen. Eigentlich steht Alexander noch für zwei Jahre in Green Bay unter Vertrag. Doch GM Brian Gutekunst ließ schon zum Saisonende seine Zukunft offen. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Nun also wäre der 28-Jährige zweimalige Pro Bowler zu haben. Wohl auch, weil Alexander in den vergangenen beiden Saisons verletzungsbedingt nur jeweils sieben Partien absolvieren konnte. In der Spielzeit 2024 war für ihn nach einer schweren Knieverletzung vorzeitig Schluss. © Getty Myles Garrett (Cleveland Browns)

Der 29-Jährige möchte die Cleveland Browns verlassen, wie er in einem offenen Brief verkündete. Der sechsmalige Pro Bowler und Defensive Player des Jahres 2023 hat jedoch noch einen Vertrag bei der Franchise. Ein Deal wird also nicht günstig, zumal die Browns ihn nicht abgeben wollen. Offenbar sind die Washington Commanders trotzdem extrem interessiert am Defensive End. Wie "ESPN" jetzt berichtet, ruft das den Divisionsrivalen aus Philadelphia auf den Plan. Denn ... © Getty Myles Garrett (Cleveland Browns)

... Eagles-General Manager Howie Roseman muss wohl Josh Sweat ersetzen, der aktuell Free Agent wird. Und bevor der böse Nachbar Myles Garrett holt, wollen die Eagles angeblich ein Angebot vorlegen, das die Browns "nicht ablehnen können".

Quarterback Jordan Love bezog ebenfalls Stellung und erklärte in der "Up and Adams"-Show, er wäre "nicht böse", sollte er den Star-Receiver in Green Bay wiedersehen. "Er ist ein phänomenaler Typ. Man sieht jede Woche, welche Fähigkeiten er als Spielmacher hat. Als ich mit ihm zusammen in Green Bay war, hat er drei Pässe fallen gelassen (in zwei Jahren, Anm.d.Red.). Ihm gelingen verrückte Catches und Plays zur richtigen Zeit." Dass die Packers einen Routinier suchen, der den jungen Receivern zur Seite steht und selbst in entscheidenden Situationen anspielbar ist, ist kein Geheimnis. Warum also nicht Fanliebling Adams zurückholen?

Pittsburgh Steelers Die Pittsburgh Steelers sind eine Option, die Adams wieder mit Aaron Rodgers zusammenführen könnte. Immerhin werden die bisherigen Spielmacher Russell Wilson und Justin Fields beide Free Agents und der Quarterback für kommende Saison ist noch nicht klar. In der vergangenen Saison waren die Steelers heiß auf Brandon Aiyuk, der dann aber doch wieder bei den San Francisco 49ers unterschrieb. Während der Saison konnte Routinier Van Jefferson den jungen Receivern dann nicht wirklich genügend Erfahrung vermitteln Davante Adams könnte dies ändern und vor allem Youngster George Pickens helfen, sich noch besser zurechzufinden und Details zu verbessern.

Washington Commanders Erst vor wenigen Tagen einigten sich die Commaners auf einen Trade für 49ers-Receiver Deebo Samuel – der Receiving Corps ist deshalb aber noch lange nicht komplett. Dyami Brown und Olamide Zaccheaus, die neben Terry McLaurin ebenfalls etablierten Wide Receiver, werden zu Free Agents. Washington darf sich außerdem über mächtig Cap Space freuen und dürfte nach dem großen Erfolg in der vergangenen Saison – das Team erreichte das Championship Game der NFC – Quarterback Jayden Daniels weitere Waffen, am besten solche mit Erfahrung, zur Verfügung stellen wollen.

Denver Broncos Rookie-Quarterback Bo Nix brachte es in der vergangenen Saison auf sage und schreibe 29 Passing Touchdowns, die zweitmeisten eines Neulings in der Liga-Geschichte. Seinen Spielmacher hat Head Coach Sean Payton also bereits gefunden, der Receiver-Kader ist derweil aber durchaus noch ein wenig ausbaufähig. Vor allem wenn nicht wieder in der ersten Playoff-Runde sang- und klanglos Schluss sein soll.

Los Angeles Chargers Die Chargers schafften es in der vergangenen Saison in die Playoffs, blieben beim 12:32 gegen die Houston Texans aber chancenlos. Quarterback Justin Herbert hat mit Quentin Johnson (Erstrundenpick 2023) und Ladd McConkey (Zweitrundenpick 2024) zwei vielversprechende Receiver, an einem starken Routinier mangelt es aber. L.A. hat in Sachen Cap Space viel Spielraum und könnte sich mit Adams auf einen überarbeiteten Vertrag einigen.

New York Giants Bleiben zwei Kumpels in New York? Aaron Rodgers soll sich bereits bei den Giants als Quarterback angeboten haben. Diese wiederum sollen nach erfolglosen Zeiten unter Daniel Jones durchaus interessiert sein. Mit Malik Nabers hat Big Blue einen Top-Receiver, aber eben nur einen. Mitunter könnte Adams gut dazupassen. Und umziehen müsste er dann auch nicht.

San Francisco 49ers Deebo Samuel ist fort und selbst bei Brandon Aiyuk, der von einer schweren Verletzung zurückkommt, gibt es immer wieder Trade-Gerüchte. Doch nach der enttäuschenden Saison 2024, als die Playoffs klar verpasst wurden, braucht Spielmacher Brock Purdy starke Anspielstationen. Running Back Christian McCaffrey allein kann die Arbeit nicht schultern. Da die Commanders auch den Vertrag von Samuel übernommen haben, dürften die Niners in der Lage sein, Adams ein lukratives Angebot zu machen.

Los Angeles Rams Auch die L.A. Rams wollen in der kommenden Saison wieder ein Wörtchen mitreden. Quarterback Matthew Stafford bleibt, das gab das Team bereits bekannt. Mit Puka Nacua hat die Franchise einen der besten Wideouts der Liga, aber eben auch nicht mehr. Veteran Cooper Kupp steht vor dem Aus, so gab er Anfang Februar bekannt, dass ihm das Team mitgeteilt habe, dass es sich um einen Trade-Partner bemühen wird. Sollen die Playoffs gelingen, dann braucht Nacua einen verlässlichen Partner.