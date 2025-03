Der "Offensive Player of the Year" von den Philadelphia Eagles sorgte in der vergangenen Saison für Highlight um Highlight. Seinen vermutlich einzigartigsten Moment hatte er gegen die Jacksonville Jaguars , als er rückwärts über seinen Gegenspieler sprang.

Diesen Moment gibt es jetzt als Silhouette festgehalten - der Running Back hat dafür sogar ein Patent beantragt.

Wie die Anwaltskanzlei "Gerben" in einem Bericht veröffentlichte, hat der 28-Jährige am 13. März einen Antrag auf das Patent eingereicht. In dem Bericht heißt es, Barkley will dieses Symbol für eine Klamottenmarke und das eigene "Branding" nutzen.