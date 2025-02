Dabei geht es um einen Spielzug, den die Eagles mittlerweile in Perfektion beherrschen: der sogenannte Tush Push. Dabei wird - ähnlich zum Quarterback-Sneak - eine kurze Distanz überbrückt, indem der Quarterback von seinen Mitspielern von hinten nach vorne gedrückt wird.

Das Wichtigste in Kürze

Philadelphia Eagles finden "Tush Push"-Verbot unfair

Der Coach hat nun genug davon. Rund um den NFL Combine äußerte sich Siranni zu den Vorwürfen um diesen Spielzug seiner Mannschaft. Er findet ein mögliches Verbot "etwas unfair" und dass einige den "Tush Push" als automatischen Ablauf bezeichnen "etwas beleidigend".

"Ich kann euch nicht sagen, wie viele unzählige Male wir diesen Spielzug üben. Es ist nicht so einfach zu trainieren. Wir haben verschiedene Wege gefunden, um es zu perfektionieren (...). Jetzt zu sagen, dieser Spielzug sei ein automatischer Spielzug, ist etwas beleidigend. Wir arbeiten sehr hart daran und haben viel Talent darin."

General Manager Brian Gutekunst von den Packers bestätigte derweil, dass ein Antrag bei der NFL liege, um den "Tush Push" zu verbieten. Raheem Morris, Head Coach der Atlanta Falcons, gab öffentlich zu, den Spielzug ebenfalls verbieten lassen zu wollen.

Sean McDermott, Head Coach der Buffallo Bills, sieht es ebenfalls kritisch und nennt bei dem Spielzug ein "hohes Risiko einer Verletzung" als möglichen Grund, warum es verboten werden könnte.

Sirianni widerspricht hier deutlich: "Wir haben uns das auch angeschaut. Es gibt nicht viele Verletzungen wegen dieses Spielzugs. Das ist an den Haaren herbeigezogen, wenn ich ehrlich bin. Die Zahlen zeigen die Wahrheit. Ich kann mich bei uns an keine Verletzung deswegen erinnern. Und wir haben den Spielzug ja am meisten betrieben."