Doch in diesem speziellen Fall erhält der Quarterback Hilfe von Mitspielern, die sich hinter ihm aufstellen und ihn nach vorne drücken (pushen), was auch der Offensive Line zusätzlich Hilfe gibt gegen die gegnerische Defensive Line.

Der "Tush Push" ist ein Spielzug, der vor allem dann zur Anwendung kommt, wenn ein Yard oder weniger bis zum First Down - oder zum Touchdown - zu überbrücken ist. Er ähnelt dem Quarterback Sneak.

Man erkennt die Leistung an und versteht es als Antrieb, um selbst besser zu werden. Oder man ist eingeschnappt und fordert irgendwelche Verbote, um den anderen einzubremsen. So wie offenbar die Green Bay Packers.

Eagles sind beim "Tush Push" einfach besser

Doch kein anderes Team schafft es, den "Tush Push" auch nur annähernd so effektiv einzusetzen wie die Eagles. Was an der enormen Athletik und Kraft der Spieler liegt und auch an der perfektionierten Abstimmung.

Unter anderem versuchten es die Buffalo Bills im AFC Championship Game bei den Kansas City Chiefs kurz nach Beginn des vierten Viertels bei jenem kritischen Spielzug, als die Schiedsrichter den Bills das First Down beim vierten Versuch nicht gaben.