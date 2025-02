Der "Tush Push" ist ein Markenzeichen der Philadelphia Eagles. Ein nicht genanntes Team will dem speziellen Spielzug nun aber offenbar ein Ende setzen.

Die Philadelphia Eagles sind nicht nur amtierender Super-Bowl-Sieger, sondern haben in den vergangenen Jahren zudem einen Spielzug kreiert, der wie kein anderer mit dem Team verbunden ist. Die Rede ist vom "Tush Push".

Dabei handelt es sich um eine spezielle Form des Quarterback Sneaks. In diesem speziellen Fall aber wird der Quarterback von einigen Mitspielern, meist Tight End und Running Back, von hinten nach vorne gedrückt, während die Offensive Line versucht, die gegnerische Defensive Line wegzuschieben.

Besonders attraktiv ist der Spielzug nicht, aber in höchstem Maße effektiv. Nahezu immer gelingt es den Eagles, die benötigten Inches oder gar Yards zu bekommen. Was zum einen an der extrem starken O-Line und zum anderen an der Athletik von Quarterback Jalen Hurts liegt. Jetzt aber gibt es offenbar ernste Bestrebungen, den "Tush Push" verbieten zu lassen.

Wie NFL-Vizepräsident Troy Vincent erklärte, reichte ein nicht genanntes Team offiziell den Antrag ein, den Spielzug zu verbannen. Das ist ein gravierender Unterschied etwa zum Vorjahr, als es bereits Überlegungen gab, den "Tush Push" zu verbieten, kein Team aber einen entsprechenden Vorschlag eingebracht hatte.