Denver Broncos: Das Wilson-Payton-Missverständnis (2022)

Zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks und drei Spieler gingen an die Seattle Seahawks, damit Russell Wilson der neue Quarterback der Broncos wird. Im Anschluss verlängerte Denver direkt den Vertrag! Mit der Verpflichtung von Head Coach Sean Payton war das Missverständnis perfekt. Er warf Wilson raus und holte einen massiven Dead Cap für die Franchise. Wie schon in Denver spielte Wilson in Pittsburgh solide, wenn auch nicht überragend. Die Broncos haben im Anschluss mit Bo Nix ihren zukünftigen Franchise-QB gedraftet. Doch was wäre mit mehr Geld in der Kasse noch möglich gewesen?