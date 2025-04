NFL-Stadion vor Upgrade! Tampa Bay Buccaneers teilen große Pläne

Und das "Home of the Krewe" soll jetzt tatsächlich renoviert werden, wie die "Tampa Bay Times" berichtet.

Das Raymond James Stadium wurde 1998 eröffnet. Im vergangenen Jahrtausend also, wenn man es dramatisch formulieren will.

Tampa Bay Buccaneers: Stadion vor Renovierung

"Es ist etwas, nachdem man immer schaut, da das Fan-Erlebnis in der NFL so dermaßen wichtig ist. Generell in jedem Sport. Wir beobachten also konstant unser eigenes Stadion und wie wir es verbessern können. Wir haben vor sechs Jahren Dinge verändert, aber auch das ist jetzt sechs Jahre her", betonte Glazer.

Und weiter: "Seitdem wurden neue Stadien gebaut und andere haben weitere Renovierungen getätigt. Wir haben uns alles angeschaut und evaluieren, was wir daraus machen können. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo wir das angehen werden. Denn wir wollen unser Stadion stets verbessern und an die höchsten Standards angleichen."

Angeblich weiß die Stadt noch nichts vom Vorhaben der Bucs. Dazu sagt Glazer: "Das ist nicht ganz präzise. Es ist nicht so, als gäbe es keine Kommunikation. Wir wollen nur erst alles richtig beisammen haben, ordentlich planen, schauen was benötigt wird, um dann gesammelt alles vorzutragen und gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten."

Das Ziel dabei soll sein, dass wieder ein Super Bowl in Tampa Bay stattfinden kann.

Der letzte war im Jahr 2021, als die Bucs mit Tom Brady als Quarterback vor heimischer Kulisse einen 31:9-Sieg über die Kansas City Chiefs einfuhren.