Andrew Whitworth fordert eigenen Preis bei NFL Honors

Whitworth wünscht sich bei den jährlichen NFL Honors schon bald eine eigene Auszeichnung für Offensive Linemen. "Mit einer Auszeichnung wie dieser kann sich ein Einzelner als der Beste der Besten profilieren", so Whitworth in einem Interview mit der "L.A. Times".

Er führt aus: "Jedes junge Kind in der High School, das vielleicht noch schwankt, ob es Offensive Lineman werden will oder nicht, kann sagen: 'Wow, sieh dir Trent Williams von den San Francisco 49ers an. Sieh dir Lane Johnson von den Eagles an. Das ist eine Inspiration, selbst großartig sein zu wollen."

Die NFL Honors gibt es seit 2012. Seitdem werden die jährlichen Auszeichnungen im Rahmen einer speziellen Zeremonie vergeben, traditionell in der Woche vor dem Super Bowl. Dabei gibt es verschiedene Kategorien wie Most Valuable Player (MVP), Offensive oder Defensive Player of Year.

In den rein sportlichen Kategorien kommen Offensive Linemen oft zu kurz. Noch nie gab es einen MVP, Offensive Player of the Year oder Comeback Player of the Year aus der O-Line.