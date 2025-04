Die Steelers geben in ihrem offiziellen Statement bekannt, dass beide Teams nicht nur ihre traditionellen Farben, "sondern auch ihre industrielle Vergangenheit und ihre Erfolgstraditionen sowie das Interesse an künftigem Erfolg und internationaler Zusammenarbeit" teilen.

Die globale Vermarktung von Sport-Organisationen wächst immer weiter an. Nun haben die Pittsburgh Steelers und der Fußball-Klub Borussia Dortmund einen großen Schritt in eine gemeinsame Zukunft gemacht.

Der Safety äußerte sich danach wie folgt: "Ich war überwältigt von meinen Erfahrungen in Dortmund. Von dem Moment an, als wir im Signal Iduna Park ankamen, war mir klar, was für eine besondere Organisation der BVB ist. Von der 'Gelben Wand' über die Atmosphäre bis hin zu den Fans war es ein unvergesslicher Tag für mich, und ich freue mich darauf, eines Tages zurückzukehren. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Beziehung zwischen den Steelers und dem BVB in Zukunft wachsen wird."

Borussia Dortmund eröffnete bereits erstes Büro in den USA

Anfang des Jahres kündigte die Borussia die Eröffnung ihres ersten US-Büros in New York an, von wo aus die Aktivitäten in der westlichen Hemisphäre gesteuert werden.

Nun folgte die offizielle Verkündung des Bündnisses. Marc Lingenhoff als Geschäftsführer von "BVB Americas" wurde folgendermaßen zitiert: "Borussia Dortmund und die Pittsburgh Steelers teilen mehr als nur die Farben - wir teilen das Zusammenbringen von Engagement, Sport und Kultur durch die Kraft unserer Marken. Wir sind in der Geschichte verwurzelt und durch Traditionen verbunden."

Dan Rooney, Director of Business Development and Strategy der Pittsburgh Steelers, ergänzte: "Die Partnerschaft mit Borussia Dortmund, der ersten ihrer Art in der Steelers-Organisation, baut auf den tiefen Verbindungen unserer beiden Teams zu den Gemeinschaften auf, die wir vertreten, sowie auf unseren gemeinsamen Werten."