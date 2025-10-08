Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die elfte Woche der NFL-Saison ist größtenteils vorüber. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In der AFC springen die Denver Broncos durch den Sieg gegen die Kansas City Chiefs an die Spitze der AFC und hätten eine Bye Week. Die Chiefs hingegen sind in den Playoffs derzeit weiterhin nicht dabei. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach dem Sunday Night Game von Woche 11.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFC Wild Card Round: #7 San Francisco 49ers (7-4) at #2 Los Angeles Rams (8-2) Die San Francisco 49ers sind durch den Sieg gegen die Arizona Cardinals auf einen Playoff-Platz vorgerückt. Konstant sind sie allerdings nicht. Seit Woche vier wechseln sich bei den 49ers Sieg und Niederlage Woche für Woche ab. Derzeitiger Kontrahent wären die Los Angeles Rams, die am Sonntag die Seattle Seahawks besiegten. Die 49ers und Rams trafen in dieser Saison bereits zweimal aufeinander - beide Mannschaften gewannen je einmal.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Wild Card Round: #6 Packers (6-3-1) at #3 Bears (7-3) Ein besseres Duell könnte sich der NFL-Fan in der Wild Card Round nicht wünschen. Stand heute würden die beiden Division-Rivalen aufeinandertreffen. Die Chicago Bears gehören zu den Überraschungsteams der Saison, verloren zwar die ersten beiden Saisonspiele, legten dann allerdings eine Erfolgsserie mit sieben Siegen aus acht Spielen hin. In der Regular Season treffen die Bears und Green Bay Packers demnächst in Woche 14 und 16 aufeinander.

Anzeige

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Philadelphia Eagles (8-2) Die Philadelphia Eagles spazieren momentan weiter durch die NFC. Nachdem General Manager Howie Roseman das Team weiter durch Trades und Rückholaktionen (Brandon Graham) verstärkte, sind sie voll auf der Spur ihren Titel zu verteidigen. In ihrer Conference sind sie weiter die Nummer 1. Im "Sunday Night Game" besiegten sie die Detroit Lions und hätten Stand jetzt eine Bye Week zum Playoff-Auftakt.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (6-4) at #2 Patriots (9-2) Die New England Patriots haben zwar am Donnerstag gegen die New York Jets das achte Spiel in Folge gewonnen, verloren aber dennoch Platz eins in der AFC. Stand heute würden sie in der Wild Card Round auf die Jacksonville Jaguars treffen, die die Los Angeles Chargers am Sonntag mit 35:6 regelrecht deklassiert haben.

Anzeige

NFL-Highlights: Horror-Spiel von Darnold wird zum Nailbiter

Anzeige

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (7-4) at #3 Colts (8-2) Nachdem die Chargers drei Spiele in Folge gewonnen hatten, war das 6:35 gegen die Jaguars eine bittere Niederlage. Sie bekämen es derzeit mit den Indianapolis Colts zu tun, die nach ihrem Sieg im Berlin Game gegen die Atlanta Falcons eine Bye Week hatten. Kommenden Sonntag kommt es zum Duell mit den Chiefs, die momentan nicht in den Playoffs stehen würden und gewinnen müssen.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #5 Bills (7-3) at #4 Steelers (6-4) Nach der überraschenden Niederlage gegen die Miami Dolphins haben sich die Buffalo Bills mit einem 44:32 gegen die Buccaneers zurückgemeldet. Die Steelers haben mit dem Sieg gegen die Bengals ihren Platz verteidigt, allerdings haben sie nur zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Ob diese Form gegen die Bills genügen würde? Eine "Generalprobe" gibt es am 30. November, wenn diese beiden Mannschaften bereits in der Regular Season aufeinandertreffen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

NFL Week 11: Denver Broncos düpieren die Kansas City Chiefs - Sam Darnold bei Seahawks-Pleite mit vier Interceptions

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Broncos (9-2) Die Broncos sind einfach nicht zu stoppen. Das 22:19 gegen die Kansas City Chiefs war bereits der achte Sieg in Serie. Insbesondere die Defense erweist sich für die Broncos als Erfolgsfaktor. Mit neun Siegen aus elf Spielen führen die Bronos derzeit die AFC an - allerdings haben die Patriots die gleiche Bilanz. Auch interessant: Draft Order: Viel Bewegung in Woche 11