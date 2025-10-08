ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos, Seattle Seahawks und New England Patriots im Championship Game - die Spiele der Postseason im Überblick
- Aktualisiert: 19.01.2026
- 00:16 Uhr
- ran.de
Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.
Mit den Seattle Seahawks, Denver Broncos und New England Patriots haben sich bereits drei Teams für die Championship Games qualifiziert.
Die Los Angeles Rams und Chicago Bears spielen das letzte Ticket aus.
Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.
NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #2 Chicago Bears (11-6)
Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.
Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.
Externer Inhalt
AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)
Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag um 21:00 Uhr in Denver. Die Broncos empfangen die New England Patriots.
Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix. Die Patriots siegten in einer wilder Partie mit insgesamt acht Turnovern gegen die Houston Texans.
NFC Championship Game: tbd at #1 Seattle Seahawks (14-3)
Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle. Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6.
NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026
Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt