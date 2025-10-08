- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoff Picture 2026: Denver Broncos, Seattle Seahawks und New England Patriots im Championship Game - die Spiele der Postseason im Überblick

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 00:16 Uhr
  • ran.de

Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Mit den Seattle Seahawks, Denver Broncos und New England Patriots haben sich bereits drei Teams für die Championship Games qualifiziert.

Die Los Angeles Rams und Chicago Bears spielen das letzte Ticket aus.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

- Anzeige -
- Anzeige -
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (12-5) at #2 Chicago Bears (11-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

AFC Championship Game: #2 New England Patriots (14-3) at #1 Denver Broncos (14-3)

Das Endspiel um den AFC-Teilnehmer des Super Bowls LX steigt am Sonntag um 21:00 Uhr in Denver. Die Broncos empfangen die New England Patriots.

Denver setzte sich dramatisch in Overtime gegen Buffalo durch, verlor aber Quarterback Bo Nix. Die Patriots siegten in einer wilder Partie mit insgesamt acht Turnovern gegen die Houston Texans.

NFC Championship Game: tbd at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Das Finale in der NFC steigt in der Nacht auf Montag um 0:30 Uhr im Lumen Field von Seattle. Die Seahawks überrollten in der Divisional Round Super-Bowl-Gastgeber San Francisco mit 41:6.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© imago

Auch interessant: NFL: Pittsburgh Steelers unattraktiv? Offene Trainerstellen gerankt

- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

- Anzeige -
NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
30:33
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
n.V.
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
6:41
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
16:28
Beendet
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
7:7
2. Viertel
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
Mehr News und Videos
Drake Maye
News

Erstmals seit Brady: Patriots erreichen AFC-Finale

  • 19.01.2026
  • 00:29 Uhr
imago images 1070358158
News

Broncos ohne Bo Nix: Wie geht es jetzt weiter?

  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) throws incomplete to the end zone late in the second quarter against the Baltimore Ravens at Acrisure Stadium on Sunday, January 4, 2026 in Pittsbu...
News

NFL: Bleibt Aaron Rodgers bei den Pittsburgh Steelers? Insider verrät Tendenz

  • 18.01.2026
  • 23:25 Uhr
1203661798
News

Weltberühmte Rockband eröffnet Super Bowl

  • 18.01.2026
  • 22:04 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Houston Texans v Pittsburgh Steelers
News

Vor Patriots-Duell: Historische Texans Defense im Check

  • 18.01.2026
  • 21:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Chicago Bears Jan 10, 2026; Chicago, IL, USA; Green Bay Packers head coach Matt Lafleur walks off the field after an NFC ...
News

Packers verlängern mit Head Coach langfristig - GM soll folgen

  • 18.01.2026
  • 20:47 Uhr

NFL: Grätsche statt Tackle - Kicker blamiert sich bei Seahawks-Touchdown

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0

NFL: Knöchelbruch bei Nix! Unspektakuläres Play verhindert Super-Bowl-Traum

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

Falcons finden Head Coach - Ryan mit erster großer Entscheidung

  • 18.01.2026
  • 11:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 18.01.2026
  • 11:10 Uhr