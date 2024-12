Die NFL Playoffs rücken immer näher. Zum Auftakt in Woche 14 sicherten sich die Detroit Lions ein Ticket, die Philadelphia Eagles und die Minnesota Vikings können noch nachziehen. ran erklärt die Playoff-Szenarien. Langsam aber sicher neigt sich die Regular Season dem Ende entgegen. Neben dem "Rennen" um den ersten Pick im kommenden Draft richtet sich der Fokus natürlich auch auf die anstehenden Playoffs - und so langsam wird es richtig ernst im Kampf um die Postseason. Die Kansas City Chiefs und die Buffalo Bills machten bereits in Woche 13 die Playoffs klar, in Woche 14 taten es ihnen die Detroit Lions gleich. Durch das 34:31 im Thursday Night Game gegen die Green Bay Packers sind Amon-Ra St. Brown und Co. nicht mehr von einem der begehrten Plätze zu verdrängen. Zwei weitere Teams können noch nachziehen. Eine Franchise droht zudem, aus dem Rennen auszuscheiden. ran hat die möglichen Playoff-Szenarien für euch zusammengefasst.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die Detroit Lions sichern sich einen Playoff-Spot, wenn... ... sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Green Bay Packers gewinnen. Das haben sie beim 34:31 geschafft, Kicker Jake Bates verwandelte mit ablaufender Uhr das entscheidende Field Goal. In den kommenden Spielen geht es für die Lions noch um den Division-Sieg in der umkämpften NFC North sowie den ersten Platz in der Conference. NFL-Highlights: Detroit Lions siegen in letzter Sekunde - wichtiger Catch von Amon-Ra

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Minnesota Vikings sichern sich einen Playoff-Spot, wenn... ... sie ihr Duell mit den Atlanta Falcons am Sonntag gewinnen. Allerdings reicht das noch nicht, die Arizona Cardinals dürfen sich außerdem am Sonntagabend nicht gegen die Seattle Seahawks durchsetzen. Darüber hinaus sind die Wikinger auf eine Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Bufallo Bills angewiesen.

Die Philadelphia Eagles sichern sich einen Playoff-Spot, wenn... ...sie bei den formstarken Broncos um Bo Nix einen Sieg einfahren. Aus eigener Kraft können es die Eagles jedoch nicht sicher in die Postseason schaffen. Zusätzlich sind Jalen Hurts und Co. auf eine Niederlage der Atlanta Falcons bei den Minnesota Vikings angewiesen und die Arizona Cardinals müssen bei den Seattle Seahawks sieglos bleiben.

NFL: SB-Wettquoten da! Chiefs rutschen ab

Anzeige

Anzeige

Die Kansas City Chiefs sichern sich den Division-Sieg in der AFC West, wenn... ...sie gegen die Los Angeles Chargers gewinnen. So einfach ist die Rechnung. Für die Kansas City Chiefs wäre es der siebte Division-Titel in Folge. Vorige Woche machte man durch den knappen Sieg über die Las Vegas Raiders bereits den Einzug in die Playoffs fix.

Die Carolina Panthers scheiden aus dem Rennen um die Playoffs aus, wenn... ... sie bei den Philadelphia Eagles verlieren und parallel die Atlanta Falcons in Minnesota den Kürzeren ziehen. Im Gegensatz zu voriger Woche kann in Week 14 mit den Panthers nur ein einziges Team eliminiert werden.

Anzeige

Anzeige

Diese Teams sind bereits ausgeschieden Während sich die Top-Teams in der NFL bereits ihren Playoff-Platz sichern können, sind diese Franchises bereits aus dem Rennen ausgeschieden. Las Vegas Raiders : Durch die knappe Niederlage gegen die Chiefs hat das Team von Head Coach Antonio Pierce keine Chance mehr, die Postseason zu erreichen. Es war bereits die zehnte Niederlage der Raiders bei nur zwei Siegen.

New York Giants : Auch die Giants müssen sich von den Playoffs verabschieden. Die 20:27-Niederlage gegen die Dallas Cowboys besiegelte das, was sich bereist angedeutet hatte. Die Giants stehen bei einer Bilanz von zwei Siegen und ebenfalls zehn Niederlagen.

New England Patriots : Durch die knappe Niederlage gegen die Indiana Colts sind die Patriots bereits eliminiert und können die Postseason nicht mehr erreichen. Sie verschlechterten ihre Bilanz zudem auf 3-10.