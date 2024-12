Auch in dieser Woche können drei Teams sich einen der begehrten Plätzen in den Playoffs sichern , durch mehr oder weniger komplizierte Konstellationen. Eine Franchise droht aus dem Rennen auszuscheiden.

Neben dem "Rennen" um den ersten Pick im kommenden Draft richtet sich der Fokus natürlich auch auf die anstehenden Playoffs - und so langsam wird es richtig ernst im Kampf um die Postseason.

Die NFL Playoffs rücken immer näher. In Woche 14 können die Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown, die Philadelphia Eagles und die Minnesota Vikings in die Postseason einziehen. ran erklärt die Playoff-Szenarien.

Das Wichtigste in Kürze

... sie ihr Duell mit den Atlanta Falcons am Sonntag gewinnen. Allerdings reicht das noch nicht, die Arizona Cardinals dürfen sich außerdem am Sonntagabend nicht gegen die Seattle Seahawks durchsetzen. Darüber hinaus sind die Wikinger auf eine Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Bufallo Bills angewiesen.

... sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Green Bay Packers gewinnen.

Doch es wird noch komplizierter: Entweder erobern die Detroit Lions das Lambeau Field in Green Bay oder die Buffalo Bills setzen ihren Lauf gegen die Los Angeles Rams fort. Erst wenn mindestens einer dieser Fälle eintritt, wären die Eagles sicher in den Playoffs dabei.

...sie bei den formstarken Broncos um Bo Nix einen Sieg einfahren. Aus eigener Kraft können es die Eagles jedoch nicht sicher in die Postseason schaffen. Zusätzlich sind Jalen Hurts und Co. auf eine Niederlage der Atlanta Falcons bei den Minnesota Vikings angewiesen und die Arizona Cardinals müssen bei den Seattle Seahawks sieglos bleiben.

Die Kansas City Chiefs sichern sich den Division-Sieg in der AFC West, wenn...

...sie gegen die Los Angeles Chargers gewinnen. So einfach ist die Rechnung. Für die Kansas City Chiefs wäre es der siebte Division-Titel in Folge. Vorige Woche machte man durch den knappen Sieg über die Las Vegas Raiders bereits den Einzug in die Playoffs fix.