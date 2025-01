NFL-Playoffs - Baltimore Ravens: Derrick Henry vor besonderem Meilenstein

Ravens-Running-Back Derrick Henry kann im kommenden Playoff-Spiel gegen die Buffalo Bills einen bedeutenden Meilenstein erreichen.

In der vergangenen Woche, im Wild-Card-Duell gegen die Steelers, schaffte es Ravens-Running-Back Derrick Henry in die Top 10 der Spieler in der NFL-Geschichte, die in der Postseason am meisten Yards erlaufen haben.

In dieser Woche kann ein weiterer bedeutender Karriereerfolg dazukommen.

Dank den 186 Yards, die der 31-Jährige beim 28:14-Sieg gegen Pittsburgh auf das Scoreboard brachte, steht er in seiner Karriere bei 918 Rushing Yards in den Playoffs, was ihm historisch gesehen aktuell Rang neun einbringt.

Gelingen ihm am Montag in der Divisional Round gegen die Buffalo Bills (ab 0:30 Uhr im Liveticker) 82 Yards, erreicht er die Marke von 1.000 Rushing Yards. Damit würde er in der ewigen Bestenliste auf Rang sieben vorstoßen.