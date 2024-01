NFL-Playoffs: Buffalo Bills verpassen Revanche gegen Kansas City Chiefs

Anzeige

Die Kansas City Chiefs stehen im AFC Championship Game. Patrick Mahomes und Co. schlagen die Buffalo Bills zum dritten Mal in Folge in den Playoffs.

Die Buffalo Bills haben die Revanche gegen die Kansas City Chiefs für die Playoff-Niederlagen 2020 und 2021 verpasst.

Der amtierende Champion setzte sich im Highmark Stadium in Buffalo mit 27:24 (13:17) durch.

Die beiden vorangegangenen Postseason-Duelle hatten in Kansas City stattgefunden.

Dabei war der Start der Bills vielversprechend. Immer wieder holten Josh Allen und seine Running Backs neue erste Versuche auf dem Boden heraus. Am Ende standen für Buffalo 182 Rushing Yards zu Buche.