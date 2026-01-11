Schock für die San Francisco 49ers: George Kittle verletzt sich gegen die Philadelphia Eagles schwer.

Die Befürchtungen bei NFL-Superstar George Kittle haben sich bestätigt.

Der Tight End der San Francisco 49ers riss sich im Playoff-Spiel bei den Philadelphia Eagles die Achillessehne.

Kurz vor der Pause blieb der 32-Jährige nach einem Catch-Versuch auf dem Boden liegen. Er musste vom Feld gefahren werden und kehrte im weiteren Spielverlauf nicht mehr zurück.

Head Coach Kyle Shanahan bestätigte nach der Partie die traurige Diagnose.

Damit fällt Kittle nicht nur für die weiteren Playoffs aus - die 49ers treffen in der Divisional Round auf die Seattle Seahawks -, sondern verpasst wohl auch große Teile der kommenden Saison.