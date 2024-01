NFL-Playoffs 2023: Buffalo Bills schlagen Pittsburgh Steelers

Anzeige

Die Buffalo Bills stehen in den Divisional Playoffs 2023. In der Wild Card Round gegen die Pittsburgh Steelers feiern Josh Allen und Co. einen letztlich ungefährdeten 31:17-Sieg.

Von Kevin Obermaier

Die Buffalo Bills haben die Divisional Playoff der NFL 2023 erreicht.

Das Team von Head Coach Sean McDermott wurde seiner Favoritenrolle gegen die Pittsburgh Steelers in der Wild Card Round beim 31:17 (21:7) gerecht.

Wegen des Schnee-Chaos im US-Bundessaat New York war die für Sonntag angesetzte Partie im Highmark Stadium um einen Tag nach hinten verschoben worden.

Den noch immer schwierigen Wetterbedingungen und -8 Grad Celsius zum Trotz liefen die Bills schnell heiß. Gleich im ersten Viertel warf Josh Allen Touchdown-Pässe auf seine Tight Ends Dawson Knox und Dalton Kincaid - 14:0.