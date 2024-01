Anzeige

Nach dem Ende der Regular Season geht es in der NFL mit den Playoffs weiter. Die Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers stehen sich im Super Bowl 2024 gegenüber. ran hat alle Informationen zur Postseason.

Nur eine Woche nach dem Ende der regulären Saison ging es in der NFL mit den Playoffs weiter.

Ziel war der Super Bowl am 11. Februar in Las Vegas. Letztlich konnte sich der amtierende Titelverteidiger Kansas City Chiefs in der AFC durchsetzen. Im Allegiant Stadium treffen sie auf die San Francisco 49ers aus der NFC.

Alle Informationen zu den Paarungen und Terminen bis zum großen Endspiel gibt es hier.