NFL Playoffs 2025 - Das Playoff Picture der Divisional Round: Eagles warten auf ihren Gegner

Die NFL-Saison geht in die heiße Phase. Woche 18 und damit die Regular Season steht in den Büchern, die Playoffs vor der Tür. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture.

AFC Wild Card Round: #5 Chargers (11-6) at #4 Texans (10-7) 12:32

AFC Wild Card Round: #6 Steelers (10-7) at #3 Ravens (12-5) 14:28

AFC Wild Card Round: #7 Broncos (10-7) at #2 Bills (13-4) 7:31

NFC Wild Card Round: #5 Vikings (14-3) at #4 Rams (10-7)

NFC Wild Card Round: #6 Commanders (12-5) at #3 Buccaneers (10-7) 23:20

NFC Wild Card Round: #7 Packers (11-6) at #2 Eagles (14-3) 10:22

Das Playoff Picture der NFL ist komplett.

Die 14 qualifizierten Teams stehen fest, im letzten Spiel der Regular Season in der Nacht zu Montag haben sich die Detroit Lions noch den Top-Seed in der NFC und damit das Freilos in der ersten Runde gesichert.

Wer trifft in der Postseason auf wen?