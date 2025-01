NFL-Playoffs 2025: Los Angeles Chargers brechen komplett ein - Houston Texans eine Runde weiter

Gegen die Houston Texans setzte es in einer vogelwilden Partie eine bittere 12:32-Niederlage. Der wilde Part fand hierbei auf der defensiven Seite statt, bereits zur Halbzeit standen beide Teams zusammen bei drei Turnover, am Ende waren es sieben (!).

Die Los Angeles Chargers müssen sich in der Wild Card Round bei den Houston Texans geschlagen geben. In einer wilden Partie überzeugen vor allem die beiden Defenses.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Defensiv-Schlacht fort. Kurz vor Ende des dritten Viertels warf Herbert seine zweite Interception, die per Pick Six in die Endzone zurückgetragen wurde. Spätestens jetzt war klar: Für die Chargers war an diesem Samstagabend nichts zu holen.

Die Texans brannten offensiv ebenfalls kein Feuerwerk ab, es reichte ein solider, aber glanzloser Auftritt von C. J. Stroud und Co.. Nico Collins kurz vor der Halbzeit und Running Back Joe Mixon als Schlusspunkt sorgten für die beiden offensiven Touchdowns.

Am Ende steht ein mehr als enttäuschender Auftritt der Los Angeles Chargers zu Buche, der einige Fragen aufwirft. Die Texans hingegen ziehen mit viel Rückenwind in die Divisional Round ein.