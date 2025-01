NFL-Playoffs 2025: Los Angeles Rams haben das Zeug für den Super Bowl - ein Kommentar

Eine Führung, die die Truppe von Head Coach Sean McVay in der Folge nicht mehr abgeben würde. Das 27:9 am Ende (und 24:3 zur Pause) war deutlich.

Beim Stand von 10:3 gegen die Minnesota Vikings in der Wild Card Round der NFL -Playoffs verlor Quarterback Matthew Stafford den Ball, die Vikings trugen ihn in die Endzone - der Ausgleich?

Die Los Angeles Rams gewinnen im Exil gegen die Minnesota Vikings und stehen in den Divisional Playoffs. Eine Machtdemonstation - und deutliche Warnung an die sieben anderen Teams. Ein Kommentar.

Rams haben das Zeug zum Super Bowl

Los Angeles zeigte Minnesota, wie Playoff-Football funktioniert.

Eine starke Defense (die Sam Darnold gleich neunmal zu Boden brachte und einen Fumble des Vikings-Spielmachers zum Touchdown trug), gepaart mit einem effizienten Quarterback (der den Ball, anders als Darnold, eben nicht verlor) und einem klugen Gameplan - schon ist ein Team, das in der Regular Season noch 14 Siege holte und im Vorfeld als Favorit galt, komplett abgemeldet.

Und schon ist das Träumen vom ganz großen Wurf nicht nur erlaubt, sondern berechtigt. Diese Rams haben ohne jeden Zweifel das Zeug für den Super Bowl.

Weil der Rebuild nach dem Triumph in der Saison 2021 nicht so lange dauerte, wie zu befürchten war. Weil die Puzzlestücke wieder an der richtigen Stelle sitzen. Zum richtigen Zeitpunkt.

Stafford warf in den vergangenen acht Spielen nur eine Interception. Und er kann Playoffs. Der 36-Jährige steht nun bei einer Bilanz von 5-1 in seinen sechs Postseason-Spielen für Los Angeles. Er bewies bereits, dass auch die größte aller Bühnen nicht zu groß für ihn ist.

Cooper Kupp und Puka Nacua sind endlich beide fit - und so eines der besten Receiver-Duos der Liga. Die Defense hat sich endgültig von Aaron Donald emanzipiert und zeigte pünktlich zum Playoff-Auftakt wohl die beste Saisonleistung.