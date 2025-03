NFL - Potenzieller Nummer-1-Pick Cam Ward verrät: Für dieses Team würde er gerne spielen

Schon jetzt outet sich der potenzielle Nummer-1-Pick Cam Ward als Fan eines ganz bestimmten Teams. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, ist allerdings mehr als fraglich.

Noch sind es ein paar Wochen bis zum NFL Draft 2025. Doch schon jetzt hat Quarterback Cam Ward betont, dass er bei der Talenteziehung vom 24. bis 26. April in Green Bay gerne von den New Orleans Saints ausgewählt werden würde.

"Es wäre mein Traum, wenn ich irgendwann die Chance bekommen würde, für sie zu spielen", sagte der potentielle Nummer-1-Pick in einer Medienrunde in New Orleans: "Ich habe es geliebt, Drew Brees und Marques Colston zuzuschauen."

Der 22 Jahre alte Ex-Quarterback von Miami schwärmte auch vom Treffen mit Verantwortlichen der Saints beim Scouting Combine im vergangenen Monat. "Es war ein großartiges Meeting", sagte Ward und lobte den neuen Saints-Coach Kellen Moore in den höchsten Tönen.

Der Coach, der als Offensive Coordinator mit den Philadelphia Eagles erst vor wenigen Wochen den Super Bowl gewann, "weiß, wie man ein Playbook anwendet", so Ward.