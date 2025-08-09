Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn
Das NFL-Testspiel zwischen den Atlanta Falcons und Detroit Lions wird nach einer schlimmen Verletzung abgebrochen. Andere Preseason-Duelle verlaufen derweil glimpflich.
Bange Momente in der NFL: Nach einer furchterregenden Verletzung von Safety Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus gebracht
Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", teilten die Lions mit.
Nach Wiederbeginns des Spiels ließen beide Teams tatenlos die Uhr herunterlaufen, rund sechs Minuten vor dem Ende wurde die Begegnung offiziell ausgesetzt.
NFL Preseason: Shedeur Sanders glänzt bei Debüt
Weniger furchterregend verlief derweil das Preseason-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Cleveland Browns. Die Browns siegte auswärts mit 30:10, vor allem Quarterback-Rookie Shedeur Sanders konnte glänzen.
Sanders brachte 14 von 23 Pässen für 138 Yards an den Mann, dabei gelangen ihm auch zwei Touchdown-Pässe auf Kaden Davis.
Ein Debüt, welches auch NBA-Superstar LeBron James nicht verborgen blieb. "Der junge Mann da draußen sieht gut aus", lobte er bei "X". Und weiter: "Und ich will nichts von diesem 'Es ist nur die Preseason'-Quatsch hören. Denn wenn er da draußen wäre und nichts zustande bringen würde, würdet ihr ihn dafür fertigmachen! Also gebt ihm Anerkennung und Gnade, ihr Loser."
Den Rest des Spiels stand bei den Browns, die eine Vielzahl an Quarterbacks im Kader haben, übrigens Tyler Huntley als Spielmacher auf dem Feld.
New England Patriots machen Commanders nass
Ein durchaus deutliches Ergebnis gab es derweil im Spiel zwischen den New England Patriots und den Washington Commanders. Die Patriots siegten zuhause mit 48:18.
Gleich im ersten Spielzug der Partie gelang TreVeyon Henderson ein 100-Yards-Kickoff-Return-Touchdown. Wenig später lief Starting Quarterback Drake Maye, der ebenfalls zum Einsatz kam, selbst in die Endzone.
Joshua Dobbs, Terrell Jennings und Lan Larison sorgten für weitere Rushing Touchdowns, zudem fing Efton Chism III einen Pass von Backup-Quarterback Ben Woolridge.
Bei den Commanders lief es derweil deutlich weniger erfreulich. Mit Josh Johnson und Sam Hartman warfen beide in der Partie eingesetzen Spielmacher Interceptions.