Das NFL-Testspiel zwischen den Atlanta Falcons und Detroit Lions wird nach einer schlimmen Verletzung abgebrochen. Andere Preseason-Duelle verlaufen derweil glimpflich. Bange Momente in der NFL: Nach einer furchterregenden Verletzung von Safety Morice Norris ist das Testspiel der Detroit Lions bei den Atlanta Falcons abgebrochen worden. Der Teamkollege des deutschen Star-Receivers Amon-Ra St. Brown, der wie der Großteil der Lions-Bestbesetzung nicht zum Einsatz kam, wurde in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus gebracht

13 Uhr: Washington Commanders at New England Patriots

15:30 Uhr: Cleveland Browns at Carolina Panthers

Norris war in der Anfangsphase des Schlussviertels beim Versuch eines Tackles unglücklich mit dem Kopf gegen seinen Gegenspieler Nathan Carter geprallt, sein Hals wurde dabei ruckartig stark nach hinten gedehnt. Norris wurde 20 Minuten lang auf dem Spielfeld behandelt und schließlich in einem Rettungswagen aus der Arena gebracht. "Er hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen", teilten die Lions mit. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn

Kommentar: Anthony Richardson läuft die Zeit davon Nach Wiederbeginns des Spiels ließen beide Teams tatenlos die Uhr herunterlaufen, rund sechs Minuten vor dem Ende wurde die Begegnung offiziell ausgesetzt.

NFL Preseason: Shedeur Sanders glänzt bei Debüt Weniger furchterregend verlief derweil das Preseason-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Cleveland Browns. Die Browns siegte auswärts mit 30:10, vor allem Quarterback-Rookie Shedeur Sanders konnte glänzen. Sanders brachte 14 von 23 Pässen für 138 Yards an den Mann, dabei gelangen ihm auch zwei Touchdown-Pässe auf Kaden Davis. Ein Debüt, welches auch NBA-Superstar LeBron James nicht verborgen blieb. "Der junge Mann da draußen sieht gut aus", lobte er bei "X". Und weiter: "Und ich will nichts von diesem 'Es ist nur die Preseason'-Quatsch hören. Denn wenn er da draußen wäre und nichts zustande bringen würde, würdet ihr ihn dafür fertigmachen! Also gebt ihm Anerkennung und Gnade, ihr Loser."

Den Rest des Spiels stand bei den Browns, die eine Vielzahl an Quarterbacks im Kader haben, übrigens Tyler Huntley als Spielmacher auf dem Feld.