Vom Hoffnungsträger zum Härtefall: Die Indianapolis Colts haben ihrem einstigen Juwel Anthony Richardson die Freigabe für Trade-Gespräche erteilt. Zum Vorbild für den Neustart könnte ausgerechnet der Mann werden, der ihn verdrängt hat.

Vor drei Jahren war Anthony Richardson noch der große Hoffnungsträger in Indianapolis.

Ihm sollte die Zukunft bei den Colts gehören, das Kraftpaket aus Florida sollte der neue Franchise-Quarterback werden und die Lücke schließen, die das Karriereende von Andrew Luck hinterlassen hatte.

Die Franchise investierte den vierten Pick im NFL-Draft 2023 in Richardson. Mittlerweile ist aber Ernüchterung eingekehrt. Der 23-Jährige hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen – zuletzt ein komplizierter Augenhöhlenbruch, der seine Saison 2025 vorzeitig beendete. Aber auch wenn Richardson fit war, konnte er die Erwartungen nicht erfüllen.

In insgesamt 17 Spielen (15 Starts) für die Colts warf Richardson elf Touchdowns bei 13 Interceptions. In der vergangenen Saison verlor er seinen Stammplatz endgültig an Daniel Jones. Da die Colts planen, mit Jones als Leader in die Zukunft zu gehen, stehen die Zeichen bei Richardson auf Abschied.