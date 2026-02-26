- Anzeige -
Zwei wochen vor dem start der free agency

NFL: Tennessee Titans entlassen gleich zwei Starter – mit Abstand größter Cap Space

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 07:46 Uhr
  • ran.de
Tennessee Titans Center Lloyd Cushenberry III.
Tennessee Titans Center Lloyd Cushenberry III.© IMAGO/USA TODAY Network

Die Tennessee Titans haben sich knapp zwei Wochen vor dem Start der Free Agency von zwei letztjährigen Startern getrennt.

Sie hatten bereits vor dieser Aktion den größten Cap Space der gesamten NFL. Nun ist er noch einmal gewachsen.

Die Tennessee Titans haben die beiden Starter Lloyd Cushenberry und Xavier Woods entlassen.

Durch den Abgang von Center Cushenberry soll die Franchise laut "CBS" 3,4 Millionen US-Dollar an Cap Space einsparen. Safety Woods bringt der Franchise sogar eine Ersparnis von 4 Millionen US-Dollar ein.

Damit steigt der Cap Space der Franchise, der ohnehin schon bei fast 100 Millionen US-Dollar lag, weiter an.

Die Titans bringen sich dadurch in eine aussichtsreiche Position für die anstehende Free Agency und den NFL Draft. Dort darf Tennessee an Position vier zum ersten Mal auswählen – dazu kommen sieben weitere Picks in späteren Runden.

Titans nach schwacher Saison unter Zugzwang

Allerdings muss das Team gewaltige Aufstocken. In der vergangenen Spielzeit sprang lediglich eine 3-14-Bilanz heraus. Und damit der abgeschlagene letzte Platz in der AFC South.

Cushenberry unterschrieb 2024 einen Vierjahresvertrag bei den Titans über 40 Millionen US-Dollar. In der vergangenen Saison startete er in 15 Spielen, wurde zu Jahresbeginn aber auf die "physically unable to perform"-Liste gesetzt.

Woods wechselte erst vor der abgelaufenen Saison zur Franchise aus Nashville. Dabei kam er in elf Spielen (zehn Starts) zum Einsatz.

