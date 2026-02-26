- Anzeige -
american football

NFL: Das sind die meistverkauften Trikots in Deutschland

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 13:33 Uhr
  • Luis Woppmann

Von Drake Maye bis Amon-Ra St. Brown - diese Trikots wurden in Deutschland am besten verkauft.

Die NFL und "Fanatics" haben ausgewertet, welche Team- und Spielertrikots in der abgelaufenen Saison in Deutschland am meisten verkauft wurden. ran zeigt jeweils die Top 5.

Meistverkaufte Teamtrikots

Platz 5: Kansas City Chiefs

Die Fans der Kansas City Chiefs hatten im Vergleich zu den vorigen Jahren in dieser Saison wenig zu feiern. Erstmals seit zehn Jahren verpasste das Team die Playoffs, Patrick Mahomes riss sich zu allem Überfluss noch das Kreuzband und die Zukunft von Travis Kelce ist auch ungeklärt. Die nächste Spielzeit dürfte spannend werden.

Platz 4: Green Bay Packers

Dass die Green Bay Packers in dieser Liste sind, war abzusehen. Immerhin haben sie eine der größten deutschen Fanbases. Spielerisch war das Jahr höchst durchwachsen, unter anderem produzierte "The Pack" am vierten Spieltag das einzige Unentschieden dieser Saison gegen die Dallas Cowboys (40:40). In der Postseason scheiterte das Team aus Wisconsin in der Wild Card Round an den Chicago Bears.

Platz 3: New England Patriots

Es war so etwas wie das Erwachen eines schlafenden Riesen: Völlig überraschend gewannen die New England Patriots die AFC East und schlugen sich sogar bis in den Super Bowl durch. Nach der Ära rund um Tom Brady und Bill Belichick scheint es so, als könnte das Team aus Foxborough rund um Quarterback Drake Maye eine neue Dynastie starten.

Platz 2: San Francisco 49ers

Die Saison der San Francisco 49ers war wie verhext: Fred Warner, Nick Bosa, Brock Purdy, George Kittle - sie alle waren oder sind immer noch verletzt. Dass sich die Franchise fast noch den Nummer 1 Seed in der NFC holte, grenzt daher fast an ein Wunder. Christian McCaffrey führte die Niners mit unglaublichen 2000 Scrimmage Yards bis in die Divisional Round, in der die Kalifornier gegen den späteren Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks den Kürzeren zogen.

Platz 1: Seattle Seahawks

Beinahe schon erwartungsgemäß stehen die Seattle Seahawks in dieser Liste an erster Stelle. Die Franchise ist in Deutschland seit Jahren sehr beliebt und dürfte durch ihre Leistungen in diesem Jahr einige Fans dazugewonnen haben. Ob sie die nächste Dynastie in der NFL erleben, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Dynastie? Super-Bowl-Champ kann richtig investieren

1 / 33
<em><strong>NFL: Cap Space aller 32 Teams</strong><br>Für die Saison 2026 liegt der&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ran.de/sports/american-football/nfl/news/salary-cap-cap-space-und-dead-cap-so-funktionieren-vertraege-in-der-nfl-122775">Salary Cap</a>&nbsp;der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? <strong>ran</strong> gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)</em>
© Getty Images

NFL: Cap Space aller 32 Teams
Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 303,45 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 14. Februar 2026)

<strong>Platz 32: Kansas City Chiefs<br></strong>Cap Space: -57.963.869 US-Dollar
© Getty Images

Platz 32: Kansas City Chiefs
Cap Space: -57.963.869 US-Dollar

<strong>Platz 31: New Orleans Saints<br></strong>Cap Space:&nbsp;-41.774.364 US-Dollar
© 2018 Wesley Hitt

Platz 31: New Orleans Saints
Cap Space: -41.774.364 US-Dollar

<strong>Platz 30: Minnesota Vikings<br></strong>Cap Space:&nbsp;-40.632.414 US-Dollar
© imago

Platz 30: Minnesota Vikings
Cap Space: -40.632.414 US-Dollar

<strong>Platz 29: Dallas Cowboys<br></strong>Cap Space: -31.529.252 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 29: Dallas Cowboys
Cap Space: -31.529.252 US-Dollar

<strong>Platz 28: Miami Dolphins<br></strong>Cap Space:&nbsp;-23.334.443 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 28: Miami Dolphins
Cap Space: -23.334.443 US-Dollar

<strong>Platz 27: Cleveland Browns<br></strong>Cap Space:&nbsp;-19.541.898 US-Dollar
© UPI Photo

Platz 27: Cleveland Browns
Cap Space: -19.541.898 US-Dollar

<strong>Platz 26: Chicago Bears<br></strong>Cap Space:&nbsp;-10.688.349 US-Dollar
© Getty Images

Platz 26: Chicago Bears
Cap Space: -10.688.349 US-Dollar

<strong>Platz 25: Buffalo Bills<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.882.073 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 25: Buffalo Bills
Cap Space: -9.882.073 US-Dollar

<strong>Platz 24: Jacksonville Jaguars<br></strong>Cap Space: -9.166.552 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 24: Jacksonville Jaguars
Cap Space: -9.166.552 US-Dollar

<strong>Platz 23: Detroit Lions<br></strong>Cap Space:&nbsp;-9.151.960 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 23: Detroit Lions
Cap Space: -9.151.960 US-Dollar

<strong>Platz 22: Houston Texans<br></strong>Cap Space:&nbsp;-5.387.142 US-Dollar
© ZUMA Wire

Platz 22: Houston Texans
Cap Space: -5.387.142 US-Dollar

<strong>Platz 21: Green Bay Packers<br></strong>Cap Space:&nbsp;-4.344.831 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 21: Green Bay Packers
Cap Space: -4.344.831 US-Dollar

<strong>Platz 20: New York Giants<br></strong>Cap Space: 7.030.099 US-Dollar
© Getty Images

Platz 20: New York Giants
Cap Space: 7.030.099 US-Dollar

<strong>Platz 19: Philadelphia Eagles<br></strong>Cap Space:&nbsp;9.814,036 US-Dollar
© 2023 Getty Images

Platz 19: Philadelphia Eagles
Cap Space: 9.814,036 US-Dollar

<strong>Platz 18: Carolina Panthers<br></strong>Cap Space: 11.687.593 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 18: Carolina Panthers
Cap Space: 11.687.593 US-Dollar

<strong>Platz 17: Tampa Bay Buccaneers<br></strong>Cap Space: 14.479.885 US-Dollar
© Getty Images

Platz 17: Tampa Bay Buccaneers
Cap Space: 14.479.885 US-Dollar

<strong>Platz 16: Baltimore Ravens</strong><br>Cap Space:&nbsp;22.673.001 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 16: Baltimore Ravens
Cap Space: 22.673.001 US-Dollar

<strong>Platz 15: San Francisco 49ers<br></strong>Cap Space:&nbsp;25.538.414 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 15: San Francisco 49ers
Cap Space: 25.538.414 US-Dollar

<strong>Platz 14: Denver Broncos<br></strong>Cap Space:&nbsp;26.033.090 Dollar
© Getty Images

Platz 14: Denver Broncos
Cap Space: 26.033.090 Dollar

<strong>Platz 13: Atlanta Falcons</strong><br>Cap Space:&nbsp;27.718.601 US-Dollar
© 2024 Getty Images

Platz 13: Atlanta Falcons
Cap Space: 27.718.601 US-Dollar

<strong>Platz 12: New England Patriots<br></strong>Cap Space:&nbsp;33.175.816 US-Dollar
© Icon Sportswire

Platz 12: New England Patriots
Cap Space: 33.175.816 US-Dollar

<strong>Platz 11: Arizona Cardinals<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.823.790 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 11: Arizona Cardinals
Cap Space: 34.823.790 US-Dollar

<strong>Platz 10: Indianapolis Colts<br></strong>Cap Space:&nbsp;34.952.488 US-Dollar
© ZUMA Press Wire

Platz 10: Indianapolis Colts
Cap Space: 34.952.488 US-Dollar

<strong>Platz 9: Pittsburgh Steelers<br></strong>Cap Space: 44.768.173 US-Dollar
© NurPhoto

Platz 9: Pittsburgh Steelers
Cap Space: 44.768.173 US-Dollar

<strong>Platz 8: Los Angeles Rams<br></strong>Cap Space:&nbsp;46.762.912 US-Dollar
© getty

Platz 8: Los Angeles Rams
Cap Space: 46.762.912 US-Dollar

<strong>Platz 7: Cincinnati Bengals</strong><br>Cap Space:&nbsp;53.750.496 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 7: Cincinnati Bengals
Cap Space: 53.750.496 US-Dollar

<strong>Platz 6: Washington Commanders<br></strong>Cap Space:&nbsp;67.994.031 US-Dollar
© Getty Images

Platz 6: Washington Commanders
Cap Space: 67.994.031 US-Dollar

<strong>Platz 5: Seattle Seahawks<br></strong>Cap Space:&nbsp;75.097.972 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 5: Seattle Seahawks
Cap Space: 75.097.972 US-Dollar

<strong>Platz 4: Los Angeles Chargers<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.100.325 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 4: Los Angeles Chargers
Cap Space: 82.100.325 US-Dollar

<strong>Platz 3: New York Jets<br></strong>Cap Space:&nbsp;82.530.889 US-Dollar
© IMAGO/Newscom World

Platz 3: New York Jets
Cap Space: 82.530.889 US-Dollar

<strong>Platz 2: Las Vegas Raiders</strong><br>Cap Space: 87.821.212 US-Dollar
© Imagn Images

Platz 2: Las Vegas Raiders
Cap Space: 87.821.212 US-Dollar

<strong>Platz 1: Tennessee Titans<br></strong>Cap Space:&nbsp;99.041.638 US-Dollar
© USA TODAY Network

Platz 1: Tennessee Titans
Cap Space: 99.041.638 US-Dollar

Meistverkaufte Spielertrikots

Platz 5: Amon-Ra St. Brown (WR, Detroit Lions)

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist seit Jahren sehr beliebt bei den deutschen Fans. Er gilt als einer der besten Wide Receiver der Liga und konnte auch in dieser Saison mit 1400 Receiving Yards überzeugen. Für die Detroit Lions reichte es allerdings nicht für die Playoffs. Kommende Saison kommen St. Brown und die Lions in die Allianz Arena in München.

Platz 4: Justin Jefferson (WR, Minnesota Vikings)

Justin Jefferson wurde lange als bester Wide Receiver der Liga gehandelt. Diese Saison lief aber höchst durchwachsen für den 26-Jährigen - lediglich zwei Touchdowns konnte er verbuchen. Das lag aber weniger an ihm und mehr am katastrophalen Quarterback Room der Minnesota Vikings. Ob Jefferson nächste Saison noch in Minnesota spielt, ist unklar.

Platz 3: Josh Allen (QB, Buffalo Bills)

Und wieder eine Nullnummer für Josh Allen: Seit Jahren gilt er als Top-3-Quarterback der Liga - seit Jahren schaffen es er und die Buffalo Bills aber auch nicht über das Championship Game hinaus. Lange Zeit waren Mahomes und die Chiefs das Kryptonit - ist es in Zukunft der Division-Rivale aus New England?

Platz 2: Jaxon Smith-Njigba (WR, Seattle Seahawks)

Der frisch gebackene Offensive Player Of The Year befindet sich auf Platz zwei. Jaxon Smith-Njigba konnte sich bisher in jeder seiner drei NFL-Saisons steigern und diese Saison ganze 1793 Receiving Yards verbuchen - und das mit 23 Jahren. Im Super Bowl blieb "JSN" zwar blass, aber das dürfte ihn nach dem Sieg seines Teams wenig interessieren.

Platz 1: Drake Maye (QB, New England Patriots)

Er ist der absolute Shootingstar dieser NFL-Saison: Drake Maye entwickelte sich binnen eines Jahres vom vielversprechenden Talent zum MVP-Anwärter. Er ist das Aushängeschild des überraschenden Erfolges der New England Patriots und erreichte trotz eines eher durchschnittlichen Receiver Rooms 4394 Passing Yards sowie 31 Touchdowns. Wie gut er und die Patriots die Super-Bowl-Klatsche verarbeiten können, bleibt abzuwarten.

