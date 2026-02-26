Drei Jahre arbeiteten AJ Brown und Mike Vrabel zusammen bei den Tennessee Titans. Jetzt könnte es zu einer Wiedervereinigung bei den New England Patriots kommen. Auf einer Pressekonferenz in Indianapolis beim NFL Scouting Combine wurde Mike Vrabel auf das Gerücht angesprochen, dass die New England Patriots einen Trade für Wide Receiver AJ Brown anstreben könnten. NFL Scouting Combine kostenlos streamen: NFL Network live auf ran.de Vrabel wollte sich noch nicht festlegen, sagte jedoch: "Ich denke, wir werden uns alles anschauen, was wir nur irgendwie anschauen können, um unseren Kader zu verstärken."

NFL: Brown und Vrabel kennen sich bestens Und weiter: "Bei Trades spielen viele Faktoren eine Rolle. Es gibt viel Hin und Her und man muss die entsprechende Kompensation aufbringen. Ich bin mir also sicher, dass es für uns viele Gelegenheiten geben wird, über Trades zu sprechen – nicht nur diese Woche, sondern auch während wir uns weiter vorbereiten und der Draft näher rückt." Die größten Baustellen und Needs pro Team vor dem Combine Vrabel und Brown kennen sich bestens. Beim Draft 2019 wurde der Wide Receiver in Runde zwei von den Tennessee Titans ausgewählt. Der Head Coach damals: Vrabel. Unter ihm entwickelte sich Brown zu einem Top-Receiver der Liga und führte die Titans bis ins AFC-Championship-Spiel, in dem das Team mit 24:35 gegen den späteren Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs verlor.

Tennessee Titans: Nach Brown-Trade ging es bergab In seinen drei Saisons in Tennessee fing Brown Bälle für insgesamt 3000 Yards und 24 Touchdowns. 2022 wurde der Receiver während des Drafts überraschend zu den Philadelphia Eagles getradet. Eine Entscheidung, die Vrabel sichtlich verärgerte.

Brown konnte sein Level in Philadelphia noch einmal steigern. Bereits in seiner Debütsaison fing er Pässe für 1456 Yards, in den drei darauffolgenden Spielzeiten jeweils für mindestens 1000 Yards. Für die Titans ging es hingegen steil bergab: In allen vier Saisons hagelte es eine negative Bilanz, in den jüngsten beiden Saisons konnte Tennessee jeweils nur mickrige drei Siege verbuchen. Bereits im Januar 2024 musste Vrabel seine Koffer packen.

Mike Vrabel: "Wir melden uns beieinander" "Ich habe gesehen, wie er gewachsen ist", sagte der aktuelle Patriots-Coach im Hinblick auf seinen ehemaligen Schützling: "Ich habe erlebt, wie er gereift ist. Ich bin stolz auf ihn. Stolz auf den Vater, der er ist, stolz auf den Ehemann – und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo er gerade spielt oder wo er früher gespielt hat. Das sind die Dinge, auf die es ankommt." Und weiter: "Wir melden uns beieinander und schreiben uns Nachrichten, wenn uns gute Dinge widerfahren, aber auch, wenn es für Menschen, die einem nahestehen, mal nicht so gut läuft. Es ist eine gegenseitige Unterstützung und eine Erinnerung daran, was uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen."

NFL-Gerüchte: General Manager der Pittsburgh Steelers mit klarer Ansage zu Aaron Rodgers 1 / 6 © UPI Photo Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Der Einjahresvertrag des Quarterbacks bei den Steelers ist ausgelaufen, ob der 42-Jährige seine NFL-Karriere fortsetzen will, ist noch offen. Klar ist allerdings, dass die Steelers Rodgers sehr gerne für ein weiteres Jahr unter Vertrag nehmen würden. "Die Tür für Aaron steht offen", sagte General Manager Omar Khan: "Er weiß, wie wir über ihn denken. Es war für beide Seiten eine gute Erfahrung. Leider haben wir unsere Ziele am Ende nicht erreicht. Aber der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit." © Imagn Images Breece Hall (New York Jets)

Spielt Breece Hall auch in der kommenden Saison für die New York Jets? Um ihre Chancen auf einen Verbleib des Running Backs zu verbessern, sollen die Jets laut "NBC" die Anwendung des Transition Tags in Betracht ziehen. Das ist ein eher selten verwendetes Instrument, um einen Free Agent zu halten. Die Jets hätten in dem Fall das Recht, mit dem Angebot eines Rivalen gleichzuziehen und Hall damit zu halten. © 2023 Getty Images Lane Johnson, Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Die Eagles könnten in der Offseason mit Lane Johnson und Landon Dickerson zwei Starting-Offensive-Liner verlieren. Eagles-Reporter Jeff McLane erklärte im Podcast "Uncovering the Birds", dass der 35-jährige Johnson sich noch nicht sicher sei, ob er "zurückkommt oder nicht". Dabei läuft sein Vertrag noch bis 2028. Und was wird aus Dickerson? © Icon Sportswire Lane Johnson, Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Mit seinen 27 Jahren sollte Dickerson eigentlich noch nicht an ein Karriereende denken. Sein Vertrag über vier Jahre und 84 Millionen US-Dollar läuft bis zur Saison 2028. Und dennoch sagte McLane: "Landon Dickerson könnte noch ein größeres Fragezeichen sein (als Johnson)." Mike Garafolo vom NFL Network berichtet, er habe ähnliches gehört. © IMAGO/Imagn Images George Pickens (Dallas Cowboys)

Erst vor der Saison war George Pickens per Trade bei den Dallas Cowboys gelandet. Sein bei den Pittsburgh Steelers unterschriebener Rookie-Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben noch keine Gespräche über eine Verlängerung stattgefunden. Demnach ist die wahrscheinlichste Option, ihn über den Franchise Tag für ungefähr 28 Millionen US-Dollar zu halten. Dann könnte versucht werden, sich auf einen langfristigen Deal zu einigen. © Imagn Images Jaylen Waddle (Miami Dolphins)

Beinahe hätte es einen weiteren Blockbuster-Trade in der NFL gegeben: Wie NFL-Insider Cameron Wolfe berichtet, standen die Miami Dolphins und Denver Broncos kurz vor einem Trade von Wide Receiver Jaylen Waddle. Demnach waren die Gespräche fortgeschritten, scheiterten letztendlich aber am Preis. Die Dolphins verlangten wohl mehrere Top-Picks, darunter mindestens einen in der ersten Runde.

