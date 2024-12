NFL - Randy Moss zieht wegen gesundheitlicher Probleme erste Konsequenzen

Dann kam er darauf zu sprechen, dass Zuschauer rund um die Sendung eine Woche zuvor über seine Augen gerätselt hätten. Einigen war eine gelbliche Färbung der Augen aufgefallen. Als Reaktion setzte sich der einstige Star-Receiver in dem Video, das er auf Social Media verbreitete, eine Sonnenbrille auf.

"Während der gesamten Urlaubswoche hat euer Junge mit etwas im Inneren gekämpft", betonte Moss, während er zwischen seinen Kollegen Alex Smith und Rex Ryan sitzt. Und weiter: "Ich bitte alle Gebetsverfechter, mir und meiner Familie in diesen schweren Zeiten ihre segnenden Hände aufzulegen."

In Week 13 hatte Moss zunächst auf seinem "Instagram"-Kanal und später auch in der Sendung "Sunday NFL Countdown" über seinen körperlichen Zustand gesprochen.

"Pro Football Hall of Famer Randy Moss wird sich für längere Zeit von Sunday NFL Countdown zurückziehen, um sich auf eine persönliche gesundheitliche Herausforderung zu konzentrieren", heißt es im Statement des Senders vom Freitag. Moss habe die volle Unterstützung und man freue sich darauf, in wieder zu begrüßen, wenn er bereit sei.

Als "ESPN"-Experte erreichte Randy Moss auch nach seiner famosen NFL -Karriere regelmäßig Millionen Menschen. So konnte der Hall of Famer seine Einschätzungen zu den heutigen Stars unters Volk bringen.

Das Wichtigste in Kürze

Randy Moss über Krankheit: "Habe großartiges Ärzteteam"

"Ich kämpfe gegen etwas an, man, und es ist etwas Inneres", führte Moss ernst fort: "Euer Junge wird da durch kommen. Ich habe ein großartiges Ärzteteam und eine großartige Familie um mich herum."

Schließlich wendete er sich direkt an die Zuschauer: "An alle Männer, geht zu euren Checkups und lasst euch Blut abnehmen, dann werden wir das schon schaffen, okay? Danke für die Gebete."

Damit sprach Moss zwar nicht konkret über die Hintergründe seiner gesundheitlichen Probleme. Er dürfte aber den einen oder anderen NFL-Fan dazu animiert haben, wichtige Vorsorgeuntersuchungen über sich ergehen zu lassen.