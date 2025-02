Seit fast hundert Jahren wurde im Football mit Hilfe einer Kette von einer Gruppe Unparteiischer ermittelt, ob es für eine Mannschaft für ein neues First Down gereicht hat.

Zur neuen Saison soll in der NFL auf technische Hilfsmittel zur Ermittlung von First Downs gesetzt werden. Ganz verschwinden wird die Chain Gang aber nicht.

Chain Gang: Kontroverse im AFC Championship Game

Im Milliarden-Geschäft NFL und in einer digitalisierten Welt wirkte diese Methode ziemlich überholt.

Zumal es in den Playoffs der vergangenen Saison beim AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills eine Kontroverse gab und die Schiedsrichter sich in spielentscheidender Situation uneinig waren, ob sie den Bills ein neues First Down gewähren sollen.

Sie entschieden sich letztlich dagegen und somit zu Gunsten der Kansas City Chiefs, was für einige Diskussionen sorgte.

Vielleicht war auch dies ein Grund, warum die NFL sich nun für den Einsatz der "Hawk Eye"-Technologie entschied.

Die Technik war in den letzten Jahren bereits in Preseason-Spielen getestet worden.