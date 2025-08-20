NFL: Rob Gronkowski will seine Karriere bei den New England Patriots beenden

Rob Gronkowski könnte noch einmal zu den New England Patriots zurückkehren und damit einem speziellen Menschen eine große Freude bereiten. Von Tobias Wiltschek Rob Gronkowski spielte während seiner großartigen NFL-Karriere zwischen 2010 und 2018 bei den New England Patriots, wurde dort an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady dreimal Super-Bowl-Champion. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Diese Zeit und die Erfolge bedeuten dem ehemaligen Tight End offensichtlich so viel, dass er als Patriot auch seine Karriere offiziell beenden will. Dafür müsste er bei der Franchise allerdings noch einen Ein-Tages-Vertrag unterschreiben. "Ich mag das sehr", sagte der mittlerweile 36-Jährige am Rande der Einweihung seines "Gronk Playgrounds" zu Journalisten in Boston, als er auf diese Möglichkeit angesprochen wurde.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

NFL: Ex-Cheerleaderin Hurley hatte den Plan für Gronks Comeback Die Idee dazu stammt nicht von ihm selbst, sondern von Susan Hurley. Die ehemalige Cheerleaderin ist so etwas wie die gute Seele der Patriots. Sie organisiert viele Wohltätigkeitsveranstaltungen. Dabei hat sie selbst Krebs im fortgeschrittenen Stadium und musste sich seit Mai bereits mehrmals im Krankenhaus behandeln lassen. "Susan Hurley ist der Grund, warum wir das in Angriff nehmen", sagte Gronkowski tief bewegt über den Vorstoß von Hurley, dass er seine Karriere als Patriot beenden möge. "Sie will es noch erleben, es ist ein großer Traum von ihr." Gronkowski spendete 1,8 Millionen Dollar für den Spielplatz am Charles River und machte damit vor allem Hurley froh. "Diese großzügige Spende zeigt, wie sehr er sich mit New England verbunden fühlt, und dass sein Herz in Foxboro bleiben wird", sagte Hurley. Deshalb habe sie sich auch aus der Deckung gewagt, so Hurley weiter: "Können wir das jetzt offiziell machen und ihn für einen Tag unter Vertrag nehmen, damit er als Patriot in den Ruhestand gehen kann?”, bat sie Robert Kraft. Der Patriots-Owner gab sich in dieser Angelegenheit ebenfalls zuversichtlich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen