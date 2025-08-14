Ärger im Training der Cincinnati Bengals. Nach einem Hit des Rookies Shemar Stewart gegen Quarterback Joe Burrow eskaliert die Situation. von Mike Stiefelhagen Während einer Trainingseinheit der Cincinnati Bengals kam es zu einer ausufernden Rudelbildung der Spieler, die sich untereinander angingen. Auslöser war - ausgerechnet - Rookie Shemar Stewart. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn

Der Erstrundenpick, welcher nach langen und zähen Vertragsverhandlungen mit den Verantwortlichen erst jüngst zum Team dazustieß, ging in einer Spielform übermütig vor. Sein Opfer: Quarterback Joe Burrow. Die Folge: Ärger.

Cincinnati Bengals: Stewart-Hit gegen Burrow Denn nachdem NFL-Superstar Burrow den Ball warf, erlitt er einen Hit von Stewart in der Körpermitte. Das ist ungewöhnlich, da im eigenen Training härtere Hits oder Tacklings normalerweise ungern gesehen werden. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Typisch wäre das Abtippen oder leichte Berühren des "Gegners", damit dieser weiß, dass er nun eigentlich raus wäre. Doch Stewart traf Burrow. Zudem fast etwas verspätet, da der Ball schon Richtung Wide Receiver Ja'Marr Chase unterwegs war. Dieser fing den Ball auch, aber brach das Play ab. Denn beide eingeteilten Teams hatten nur Augen für Burrow und Stewart, da der QB offensichtlich getroffen wurde. Es brach eine Rudelbildung zwischen den Spielern aus.

