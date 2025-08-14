American Football
NFL: Rudelbildung bei Cincinnati Bengals - Rookie geht auf Joe Burrow los!
- Aktualisiert: 16.08.2025
- 10:20 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Ärger im Training der Cincinnati Bengals. Nach einem Hit des Rookies Shemar Stewart gegen Quarterback Joe Burrow eskaliert die Situation.
Während einer Trainingseinheit der Cincinnati Bengals kam es zu einer ausufernden Rudelbildung der Spieler, die sich untereinander angingen.
Auslöser war - ausgerechnet - Rookie Shemar Stewart.
Externer Inhalt
Der Erstrundenpick, welcher nach langen und zähen Vertragsverhandlungen mit den Verantwortlichen erst jüngst zum Team dazustieß, ging in einer Spielform übermütig vor.
Sein Opfer: Quarterback Joe Burrow. Die Folge: Ärger.
Externer Inhalt
Cincinnati Bengals: Stewart-Hit gegen Burrow
Denn nachdem NFL-Superstar Burrow den Ball warf, erlitt er einen Hit von Stewart in der Körpermitte. Das ist ungewöhnlich, da im eigenen Training härtere Hits oder Tacklings normalerweise ungern gesehen werden. Die Verletzungsgefahr ist zu groß.
Typisch wäre das Abtippen oder leichte Berühren des "Gegners", damit dieser weiß, dass er nun eigentlich raus wäre. Doch Stewart traf Burrow. Zudem fast etwas verspätet, da der Ball schon Richtung Wide Receiver Ja'Marr Chase unterwegs war.
Dieser fing den Ball auch, aber brach das Play ab. Denn beide eingeteilten Teams hatten nur Augen für Burrow und Stewart, da der QB offensichtlich getroffen wurde.
Es brach eine Rudelbildung zwischen den Spielern aus.
Externer Inhalt
Cincinnati Bengals: O-Line rechtfertigt sich
Offensive Lineman Lucas Patrick war der Auslöser, da er Stewart für dessen Verhalten anging. Daraufhin schlug Stewart mit einer Ausholbewegung gegen den Helm von Patrick. Beide Spieler wurden dann vom restlichen Team auseinandergebracht. Es wurde hitzig.
Reporter vor Ort berichten, dass die Stimmung zwischen der Defensive und Offensive Line ohnehin sehr angeheizt war. Die Stewart-Aktion brachte das Fass zum Überlaufen.
Trotz der Eskalation ist Center Ted Karras zumindest auf seine Unit stolz:
"Ich glaube wir waren als O-Line heute etwas zerfahren. Dann sind ein paar Dinge passiert, die nach einer Reaktion verlangt haben. Und Lucas hat diese gebracht. Ich denke, wir haben das insgesamt gut bewältigt. Die Rauferei war jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das Training abgebrochen haben. Und wahrscheinlich war es einfach mal Zeit, dass so etwas passiert".