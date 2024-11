NFL - San Francisco 49ers: Christian McCaffrey kehrt ins Mannschafstraining zurück

Positive Nachrichten von den San Francisco 49ers. Superstar Christian McCaffrey kehrt in das Mannschaftstraining zurück.

Gute Nachrichten von den San Francisco 49ers! Running Back Christian McCaffrey kehrt laut "NFL Network" am Montag in das Mannschaftstraining zurück. Demnach könnte der NFL-Superstar sogar in Woche zehn im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker) auflaufen - wenn alles gut verläuft.

CMC hat in der laufenden Spielzeit noch keine Partie bestritten, so bremste ihn eine beidseitige Achillessehnenentzündung lange Zeit aus. Immer wieder wurden die Fans der Niners vertröstet, immer wieder gab es negative Berichte.

Zwischenzeitlich hatte sich der 28-Jährige sogar nach Deutschland begeben, um sich einer Behandlung zu unterziehen.

Am 14. September hatten die 49ers den Running Back auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Zuletzt äußerte sich aber bereits General Manager John Lynch positiv und sprach von "tollen Fortschritten".