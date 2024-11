Die San Francisco 49ers bekommen mit Christian McCaffrey eine Offense-Waffe zurück. Schon am Wochenende soll der Running Back wieder auflaufen.

Nach langer Leidenszeit hat Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers seine beidseitige Achillessehnenentzündung auskuriert. Head Coach Kyle Shanahan zeigte sich gegenüber dem "KNBR Radio" zuversichtlich, dass sein Star-Running-Back am Sonntag gegen die Tampa Bay Buccaneers auflaufen kann:

"Er war in den letzten zwei Tagen großartig", bezog sich Shanahan vor allem auf die Trainingseinheit am Donnerstag. "Man weiß nie, ob es einen Rückschlag oder irgendetwas anderes gibt, aber die letzten zwei Tage waren sehr gut und ich erwarte, dass wir ihn sehen werden."

Gut für die 49ers, die durch die anhaltenden Schulterprobleme von Shootingstar Jordan Mason im Running Game ohnehin limitiert sind.

Auch Quarterback Brock Purdy freute sich über die Genesung seines Teamkollegen. "Was er alles mitbringt und wie er alle anderen anfeuert. Wir alle kommen aus der Bye Week und fühlen uns gut und frisch [...] Er sieht gut aus, wenn er sich bewegt, sein Trend geht in die richtige Richtung. Wir sind also gespannt, was passiert", so der schlechtest-bezahlte Starting-QB der Liga.