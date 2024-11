"Er war in den vergangenen zwei Tagen großartig", bezog sich Shanahan vor allem auf die Trainingseinheit am Donnerstag. "Man weiß nie, ob es einen Rückschlag oder irgendetwas anderes gibt, aber die vergangenen zwei Tage waren sehr gut und ich erwarte, dass wir ihn sehen werden."

Die "Niners" haben den 28-Jährigen am Samstag offiziell von der IR-Liste aktiviert und in den 53-Mann-Kader zurückbeordert.

McCaffrey zeigt sich vor Comeback demütig

Für McCaffrey kommt die Chance, wieder auf dem Feld zu stehen, nach eigener Aussage keinen Moment zu früh.

"Manchmal nimmt man es als selbstverständlich hin, dass man dieses Spiel für seinen Lebensunterhalt spielt. Und es ist das, was man tut, wofür man trainiert, aber wenn es einem genommen wird, und sei es auch nur für eine kurze Zeit, dann weiß man jeden einzelnen Tag, an dem man auf dem Rasen steht, wirklich zu schätzen", erklärte der Offense-Star am Freitag.

Auch Quarterback Brock Purdy freute sich über die Genesung seines Teamkollegen. "Was er alles mitbringt und wie er alle anderen anfeuert. Wir alle kommen aus der Bye Week und fühlen uns gut und frisch [...] Er sieht gut aus, wenn er sich bewegt, sein Trend geht in die richtige Richtung. Wir sind also gespannt, was passiert", so der am schlechtesten bezahlte Starting-QB der Liga.