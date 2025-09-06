NFL - San Francisco 49ers: Christian McCaffrey wieder verletzt - droht ein unschönes Déjà-vu?

Der Einsatz von 49ers-Running-Back Christian McCaffrey in Woche eins ist fraglich. Droht den Niners ein unschönes Déjà-vu? Von Franziska Wendler Droht den San Francisco 49ers ein unrühmliches Déjà-vu? Christian McCaffrey, seines Zeichens Star-Running-Back der Franchise, trainierte am Freitag aufgrund einer Wadenverletzung, die er sich am Donnerstag zugezogen hatte, nicht mit. Dennoch machte er vor US-Medienvertretern deutlich, dass er davon ausgeht, beim ersten Saisonspiel gegen die Seattle Seahawks am Sonntagabend (ab 22:05 Uhr im Liveticker) auf dem Feld zu stehen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Chiefs droht Worst-Case-Szenario: Lehren aus dem Stolperstart "Ich habe immer vor zu spielen", sagte der Sportler: "Ich fühle mich großartig, so wie ich gerade bin. Leider wird bei einer Verletzungsgeschichte wie meiner manchmal alles übertrieben, wenn man nicht trainiert. Aber wie gesagt, ich fühle mich großartig." Offiziell wird McCaffrey für das erste Regular Season Game des Teams als fraglich gelistet, nachdem er am Donnerstag erstmalig als nur eingeschränkt einsatzfähiger Spieler im Injury Report aufgeführt wurde.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Am Freitag, während des ersten Teils des für die Medien zugänglichen Trainings, machte "CMC" Dehnungs- und Aufwärmübungen am Spielfeldrand. Seinen Mitspielern schloss er sich nicht an, stattdessen trainierte der Superstar individuell. Nach dem Training bestätigte Head Coach Kyle Shanahan, dass McCaffrey nicht an selbigem teilgenommen hatte, Einzelheiten wollte er aber nicht verraten.

Anzeige

McCaffrey geht von einem Einsatz aus Der 29-Jährige selbst zeigte sich ein wenig auskunftsfreudiger und erklärte, es handle sich um "nichts Ernstes". Und weiter: "Ich werde nicht auf das eingehen, was passiert ist, aber ich hielt es für klug, das Training am Donnerstag nicht zu beenden. Ich habe das schon einmal erlebt und war in solchen Situationen mein schlimmster Feind. Ich bin stolz auf mich, dass ich das nicht wieder getan habe." Eine Anspielung auf die vergangene Saison, in der McCaffrey lediglich vier Spiele absolvierte, nachdem er zunächst die ersten acht Partien wegen einer Entzündung in Wade und Achillessehne verpasst hatte und auch bei den letzten fünf fehlte, weil er sich in Woche 13 gegen die Buffalo Bills eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Injury Update der Saison 2025: Kollision mit Kelce - Chiefs-Receiver Worthy mit Schulterverletzung 1 / 13 © Getty Images Xavier Worthy (Kansas City Chiefs)

Bei der Auftaktpleite der Chiefs gegen die Chargers in Brasilien musste Receiver Xavier Worthy bereits im ersten Drive vom Feld. Der Passempfänger war zuvor brutal mit Teamkollege Travis Kelce kollidiert - Worthy ging dabei zu Boden, stand nur langsam auf und kehrte nicht mehr zurück. Nach dem Spiel erklärte Head Coach Andy Reid, dass erst eine MRT-Untersuchung in Kansas City Aufschluss über die Schwere der Schulterverletzung geben wird. © Imagn Images Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

Die 49ers bangen um ihren Star-Running Back. McCaffrey musste das Freitagstraining sausen lassen, fand sich als "Questinable" auf dem Verletztenbericht wieder. Und auch Head Coach Kyle Shanahan hört sich gar nicht zuversichtlich an: "Ich werde Euch Jungs gar nichts zu Christian sagen", wandte sich der Trainer an die Journalisten. © Imagn Images Christian Gonzalez (New England Patriots)

Gonzalez fällt für den Saisonauftakt der New England Patriots am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders mit einer Oberschenkverletzung aus, die ihn schon seit Beginn des Trainings Camps außer Gefecht setzte. Head Coach Mike Vrabel bestätigte dies im Gespräch mit Reportern in Foxboro. © Imagn Images Myles Garrett (Cleveland Browns)

Die Cleveland Browns mussten am Donnerstag im Training vor dem Saisonauftakt am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals auf einen wichtigen Spieler verzichten. Defensive Player of the Year 2023, Myles Garrett, setzte wegen Hüftproblemen aus, wie das Team mitteilte. Inzwischen kam die Entwarnung, Garrett wird voll einsatzfähig in die Saison starten können. © Imagn Images Chase Young (New Orleans Saints)

Der Defensive End unterschrieb im Frühjahr einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar. In der letzten Trainingswoche plagte ihn dann eine Wadenverletzung, die jetzt auch dafür sorgt, dass er den Season Opener gegen die Arizona Cardinals verpasst. Ein bitterer Ausfall für die Saints. © Imagn Images Tyler Bass (Buffalo Bills)

Bills-Kicker Bass hatte im August immer wieder mit Beschwerden im Beckenbereich zu kämpfen. Die Buffalo Bills haben ihn nun auf die Injured Reserve List gesetzt – damit fällt er mindestens vier Spiele aus. Interessant: Deshalb hat Buffalo den erfahrenen Kicker Matt Prater in ihr Practice Squad aufgenommen. Mit 41 Jahren zählt er zu den ältesten Spielern der NFL. © IMAGO/Icon Sportswire Tyreek Hill und De'Von Achane (Miami Dolphins)

Im Verletzungsbericht der Dolphins stehen Hill (Bauch- und Wadenprobleme) und Achane (Wade), beide trainierten zu Wochenbeginn nur eingeschränkt. Head Coach Mike McDaniel betonte jedoch am Freitag, dass beide für den Saisonauftakt gegen die Indianapolis Colts "definitiv" einsatzbereit sind. © ZUMA Press Wire Vita Vea (Tampa Bay Buccaneers)

Vita Vea fehlt den Buccaneers weiterhin wegen seiner Fußprobleme. In dieser Woche hat er noch nicht trainiert. Head Coach Todd Bowles äußerte sich bislang nicht zur Verletzung. Am Sonntag wartet mit den Falcons, einem der besten Laufteams der NFL, der Auftaktgegner. © ZUMA Press Wire CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys bangen um Wide Receiver CeeDee Lamb. Im letzten Drive ließ der Superstar zwei fangbare Pässe fallen, bei einem schlug er bei der Landung hart mit dem Kopf auf dem Boden auf. Deshalb ging er kurz vor Spielende ins blaue Medical Tent. Ob er eine Gehirnerschütterung davongetragen hat, ist noch offen. © Icon Sportswire Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers)

Nach seinem Knöchelbruch aus der vergangenen Saison wird der Wide Receiver wohl nicht vor Oktober sein Comeback geben. Die "Bucs" sind mit dem Genesungsprozess zufrieden, Head Coach Todd Bowles äußerte sich zu Godwins Verfügbarkeit und erklärte, der Receiver könne voraussichtlich zwischen Woche 2 und Woche 5 zurückkehren. © 2025 Getty Images Derrick Harmon (Pittsburgh Steelers)

Erstrunden-Pick Derrick Harmon verpasst den Saisonstart bei den Steelers. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Carolina Panthers musste der Defensive Tackle wegen einer Knieverletzung früh verletzt das Feld verlassen. Eine Verstauchung des Innenbandes verhindert einen Einsatz in Woche eins. © Imagn Images Isaiah Likely (Baltimore Ravens)

Tight End Isaiah Likely knickte im Training Camp um und zog sich eine Franktur am Fuß zu, die eine Operation nötig machte. Für Woche eins ist der Sportler bei den Ravens keine Option. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.

Erinnerungen an die vergangene 49ers-Saison Für die Spieler, Verantwortlichen und Fans der 49ers dürfte sich die aktuelle Situation wie ein Déjà-vu anfühlen. Vor dem ersten Spiel der Saison 2024 nahm McCaffrey ebenfalls nur eingeschränkt am Training teil und bestand öffentlich darauf, im ersten Spiel gegen die New York Jets aufzulaufen. Nur wenige Tage vor der Partie sagte er, er habe keine Zweifel daran, dass er bereit sein werde. Doch daraus wurde nichts. McCaffrey spielte nicht und landete in der folgenden Woche statt mit einer harmlosen Wadenverspannung mit einer beidseitigen Achillessehnenentzündung auf der Injured-Reserve-Liste. Seine Rückkehr zögerte sich in der Folge lange hinaus.

Anzeige